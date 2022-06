WhatsApp vous laisse désormais choisir qui peut voir les informations de votre profil

WhatsApp a annoncé cette semaine le déploiement d’une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de sélectionner les personnes de leur liste de contacts qui peuvent voir les informations de leur profil.

L'année dernière, WhatsApp a commencé à travailler sur un nouveau paramètre de confidentialité qui permettait aux utilisateurs de masquer leurs photos de profil, l’heure de la dernière connexion et les informations du menu « À propos » à des personnes spécifiques dans leurs listes de contacts. Sa disponibilité était limitée puisqu'il était en version bêta, mais la société a enfin annoncé qu'elle la déployait pour tous ses utilisateurs à travers le monde sur les appareils iPhone et Android.

Actuellement, selon une page du centre d'aide de WhatsApp consacrée à cette question, vos paramètres de confidentialité, à moins qu'ils ne soient reconfigurés, permettent par exemple à tous les utilisateurs de vous ajouter à des groupes. Les contacts peuvent voir vos mises à jour de statut, vos récépissés de lecture, votre photo de profil, votre dernière connexion et vos informations du menu « à propos ». Les photos de profil sont d’ailleurs récemment apparues dans les notifications WhatsApp sur iOS.

WhatsApp améliore la confidentialité des utilisateurs sur son application

Depuis la nouvelle mise à jour de WhatsApp, vous pouvez désormais choisir qui peut consulter chacune des informations de votre profil. Vous aurez donc le choix entre plusieurs options : « tout le monde », « toute personne dans votre carnet de contacts », « toute personne dans vos contacts à l'exception de certains contacts spécifiques que vous choisissez », et « personne ».

Cela vous permet soit de rester complètement privé, soit de constituer une liste de contacts de personnes en qui vous avez suffisamment confiance pour avoir accès à vos informations. Il s’agit donc d’un changement bienvenu pour tous ceux qui trouvaient que WhatsApp était un peu trop laxiste dans sa façon de protéger vos informations personnelles.

Certains utilisateurs se plaignaient régulièrement du statut « vu pour la dernière fois » de WhatsApp, puisqu’il dévoile l’heure et la date de la dernière utilisation de l’application. Par conséquent, même si votre destinataire choisissait de désactiver les accusés de réception, il était toujours possible de déterminer si un contact avait ou non vu le message que vous lui avez envoyé.

Source : WhatsApp