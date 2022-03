WhatsApp : des inconnus ne peuvent plus vous espionner grâce à cette fonctionnalité

WhatsApp s'apprête à déployer une nouvelle fonctionnalité pensée pour renforcer la confidentialité de l'utilisateur. En phase de test depuis plusieurs semaines, les équipes de WhatsApp ont décidé de diffuser cette fonctionnalité au plus grand nombre.

En décembre 2021, WhatsApp a décidé de renforcer la confidentialité des utilisateurs en ajoutant une toute nouvelle fonctionnalité simple, mais efficace. Le principe ? Donner la possibilité à l'utilisateur de limiter l'accès à certaines informations, comme la date, l'heure de la dernière connexion, la rubrique À propos ou encore la photo de profil.

Ainsi, trois choix s'offrent désormais à l'utilisateur : ouvrir l'accès à ses informations à tout le monde, à ses contacts uniquement, à personne ou bien d'en limiter justement l'accès à des contacts spécifiques. Déployée il y a quatre mois sur la version bêta de l'application Android 2.21.23.14, cette fonctionnalité était malheureusement réservée à un faible nombre de bêta-testeurs.

Mais bonne nouvelle toutefois, cette option inédite de confidentialité est désormais disponible pour un plus large panel. En effet et comme le rapportent nos confrères du site WABetaInfo, cette fonctionnalité est accessible sur la dernière version 2.22.8.9 de la bêta de WhatsApp sur Android.

WhatsApp multiplie les mises à jour

Pour rappel, WhatsApp a multiplié les mises à jour au cours des dernières semaines. L'application de messagerie instantanée aux deux milliards d'utilisateurs permet par exemple d'écouter vos message vocaux avant de les envoyer. Par ailleurs, il est possible depuis peu d'écouter ses messages vocaux en utilisant d'autres applications. On note également l'ajout des émojis dans les réactions aux messages comme le propose Facebook Messenger. Bon, la proposition de WhatsApp fait peine à voir avec seulement cinq choix, mais c'est déjà ça.

Dernièrement, nous avons appris que WhatsApp permettra bientôt d'envoyer des fichiers de 2 Go. Cette fonctionnalité est en cours de test auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs en Argentine. Pour l'instant, les transferts de fichiers ne peuvent excéder les 100 Mo sur Android et 128 Mo sur iOS. En repoussant cette limite à 2 Go, WhatsApp rattraperait donc le retard accumulé sur certains concurrents, Telegram en tête qui permet d'échanger des dossiers d'un même volume. On espère donc que cette fonctionnalité sortira de bêta test rapidement et qu'elle sera diffusée au plus grand nombre prochainement.

Source : WABetaInfo