WhatsApp sur Android teste l’épinglage de messages, la fonction devrait arriver dans quelques semaines

Un petit groupe de testeurs est en train de profiter de la nouvelle fonctionnalité d’épinglage de messages dans WhatsApp sur Android.

WhatsApp sur Android et iOS offre la possibilité d’épingler une conversation. Pour ce faire, il suffit sur iPhone de glisser vers la droite sur le chat à épingler (ou de presser longuement dessus sur Android) pour que celui s’affiche au sommet de la liste des échanges. Assez étonnamment, la messagerie instantanée la plus populaire du monde ne propose pas d’épingler un message en particulier. Sur ce point, WhatsApp est en retard sur Telegram et Discord, qui proposent déjà cette fonctionnalité.

Cela est en passe de changer, car, selon le site WABeta Info, « WhatsApp déploie une fonctionnalité de messages épinglés et un menu de pièces jointes repensé, qui sont disponibles pour un groupe limité de bêta-testeurs ». Il est grand temps que le grand public puisse profiter de cette fonctionnalité réclamée à cor et à cri. Elle a apparemment donné du fil à retordre aux ingénieurs de Meta, puisqu’elle est à l’étude depuis au moins 7 mois. Pour afficher les messages importants au sommet d’un écran de conversation, il faudra probablement appuyer longuement sur le message à mettre en valeur. Cela fera apparaître une fenêtre contextuelle avec plusieurs options.

WhatsApp teste la possibilité d’épingler les messages sur Android

Il sera possible de régler la durée pendant laquelle le message sera affiché au sommet de la conversation. Passé un certain délai, 24 heures, 7 jours ou un mois, le message en question perd son épingle, sans toutefois être effacé de la conversation. Bien évidemment, vous pourrez « décrocher » un message épinglé quand bon vous semblera.

Cette fonctionnalité se révélera très utile dans les conversations où les participants doivent échanger des informations importantes, le code d’accès d'un immeuble, par exemple, qui pourront être directement visibles en haut de l’écran. Outre cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp pour Android inaugure un nouveau menu pour les pièces jointes. WhatsApp pour Android version 2.23.21.4. est encore dans sa phase bêta, mais elle sera mise à la disposition du grand public « dans les prochaines semaines ».