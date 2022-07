WhatsApp : voici les premières images des avatars personnalisables

WhatsApp travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs du service de messagerie de créer et d'utiliser des avatars personnalisables. Une première image de ces avatars vient de fuiter.

WhatsApp se trouve actuellement dans une grande période de renouveau. Le service de messagerie ne cesse d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à son application. Et ce sont tous les utilisateurs du service qui apprécient la démarche. Récemment, WhatsApp a ainsi introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet de réagir aux messages avec n'importe quel emoji. L'entreprise est ensuite allée plus loin et a proposé cette fois-ci un ajout intéressant qui permet de publier des notes vocales en guise de statut.

Mais la plus grande nouveauté que WhatsApp a mis en place est sans aucun doute l'ajout des avatars 3D personnalisables pour tous les utilisateurs du service de messagerie. L'entreprise travaille sur cette fonctionnalité depuis pas mal de temps et une première image de ce système innovant d'avatars 3D vient de tomber. On connait aussi quelques détails en ce qui concerne l'utilisation de ces avatars 3D.

Voici la première image des avatars 3D de WhatsApp

C'est le site WABetaInfo, qui est toujours à l'affût des dernières nouveautés en ce qui concerne le service de messagerie de Meta, qui a découvert la première image de ces avatars 3D dans la dernière beta en date du service qui porte sur la version 2.22.16.11. Il est ainsi possible de savoir à quoi ressembleront précisément ces fameux avatars 3D. Le média a ainsi publié un screenshot de ces avatars 3D, avec lequel il est facile de s'apercevoir qu'il s'agit des mêmes avatars déjà présents et utilisés sur Facebook.

WABetaInfo a également précisé que ces avatars 3D peuvent servir de filtre lors des appels vidéo. Ils seront aussi utilisables comme autocollant à partager à ses contacts ou dans les conversations à l'écrit. Le média spécialiste des actualités qui concernent WhatsApp indique que la fonctionnalité est encore en cours de développement et qu'il est encore trop tôt pour savoir quand celle-ci sera disponible pour tous les utilisateurs.

À lire aussi : Instagram copie Twitter avec la nouvelle fonctionnalité “Notes”

Source : WABetaInfo.com