WhatsApp va intégrer cette fonctionnalité très populaire d’Instagram, préparez-vous à monter le son

L'application de messagerie instantanée WhatsApp teste l'intégration d'une option très appréciée sur Instagram. La fonctionnalité a été aperçue dans la dernière version bêta sur Android.

Quand s'arrêtera WhatsApp ? La messagerie instantanée utilisée par presque 3 milliards de personnes à travers le monde n'en finit pas d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et options de personnalisation. Que ce soit la mise en place d'un mode sombre spécifique aux écrans OLED et AMOLED ou une manière plus flexible de regarder des vidéos, toutes ont leur utilité. Parfois, elles n'ont pas d'autres but que celui de vous amuser. On pense par exemple aux récents filtres vidéo disponibles lors des appels.

Celle dont il est question ici fait partie de celles-là. Repérée dans la version bêta 2.24.22.11 de WhatsApp sur Android, elle concerne les statuts. Pour rappel, il s'agit de la zone personnalisable située dans l'onglet Actus de l'application.

Certains y mettent leur humeur du jour, une photo… D'autres la laisse vide, ne cherchant pas à développer l'aspect communautaire intégré à l'appli. La nouveauté à venir pourrait bien inciter les gens à s'y pencher un peu plus.

WhatsApp s'apprête à accueillir cette fonction très appréciée sur Instagram

Directement empruntée à Instagram, réseau social géré par Meta, comme WhatsApp, la fonction en question est l'ajout d'une musique à un statut photo ou vidéo. Vous pourrez bientôt ajouter un titre que vous aimez où qui colle bien avec le média sélectionné. Concrètement, une symbole représentant une note de musique fera son apparition parmi les icônes de personnalisation disponibles.

En le touchant, vous obtenez une barre de recherche donnant accès à une bibliothèque de musiques prédéfinie. Choisissez celui qui vous plaît et validez. Si cette fonction est surtout destinée aux personnes se servant de WhatsApp comme d'un réseau social, elle n'en reste pas moins un ajout appréciable qui rendra les statuts plus vivants. Aucune date de sortie définitive n'a été communiquée, comme à chaque fois que l'on parle d'une expérimentation dans la bêta de la messagerie instantanée.

Source : WABetaInfo