WhatsApp : vous pourrez bientôt bloquer les messages d’inconnus, fini les spams

WhatsApp déploie une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour les utilisateurs de la version bêta d'Android, qui promet de désencombrer et de sécuriser leur boîte de réception.

La dernière mise à jour permet aux utilisateurs de bloquer les messages indésirables provenant de contacts inconnus, une excellente nouvelle qui pourrait mettre fin au spam et aux communications non sollicitées.

Cette nouvelle option, simplement nommée « Bloquer les messages provenant de comptes inconnus », est actuellement disponible pour certains bêta-testeurs qui ont installé la version bêta 2.24.20.16 de WhatsApp sur le Google Play Store. Elle est conçue pour bloquer automatiquement les messages provenant de contacts inconnus s'ils envoient un nombre excessif de messages dans un court laps de temps.

WhatsApp pourrait bien se débarrasser des spams avec cette fonctionnalité

Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent se rendre dans la section « Avancé » du menu Paramètres de l'application. Une fois cette fonction activée, WhatsApp surveille les messages entrants provenant d'expéditeurs inconnus. Si le système détecte un volume élevé de messages provenant d'un compte inconnu, il bloquera temporairement ces communications.

Toutefois, WhatsApp a prévu des mesures de protection pour s'assurer que les messages importants ne soient pas manqués. L'application continuera à transmettre les communications essentielles provenant de contacts inconnus, en trouvant un équilibre entre la sécurité et l'accessibilité. WhatsApp proposera également d'activer cette fonctionnalité s'il remarque qu'un contact inconnu particulier envoie rapidement plusieurs messages. Bien que la fonctionnalité soit actuellement limitée à un petit groupe de bêta-testeurs, elle devrait être déployée plus largement dans les semaines à venir.

Ce n'est pas la seule amélioration que WhatsApp prépare. Le géant de la messagerie travaille également sur plusieurs autres fonctionnalités visant à améliorer l'expérience des utilisateurs. Il s'agit notamment de nouveaux styles de conception pour les « thèmes de chat », qui permettent une plus grande personnalisation, et d'une option permettant de transférer facilement la propriété d'une communauté.

Pour les adeptes des discussions de groupe, WhatsApp développe une fonction permettant de créer des liens d'appel directement dans les conversations de groupe. En outre, une option permettant de marquer tous les messages non lus comme lus d'une simple pression est en cours de développement.

Les utilisateurs d'iOS ne sont pas en reste. Ils peuvent s'attendre à des effets de réalité augmentée (AR) et à des filtres pour les appels vidéo, ce qui ajoutera une touche amusante aux conversations virtuelles.contrôle sur leur boîte de réception, WhatsApp vise à créer un environnement de messagerie plus sûr et plus agréable pour sa vaste base d'utilisateurs.

Bien que le calendrier de déploiement reste flou, les utilisateurs d'Android désireux d'essayer cette fonctionnalité devraient garder un œil sur les futures mises à jour de la version bêta. Comme toujours, les commentaires des utilisateurs joueront un rôle crucial dans l'élaboration de la version finale de cette fonctionnalité et d'autres fonctionnalités WhatsApp à venir.