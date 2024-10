Ce nouveau mode de WhatsApp est parfait pour vos yeux et la batterie de votre smartphone

WhatsApp continue de faire évoluer son interface. Une nouvelle option de thème noir ultra-sombre, conçue pour les écrans OLED et AMOLED, est en phase de test. Ce mode promet un affichage plus confortable et des économies d'énergie.

Les écrans OLED, dont les versions les plus répandues sont les AMOLED que l'on retrouve sur des smartphones comme le Xiaomi 14T ou le Samsung S24, sont réputés pour leur capacité à afficher des noirs profonds. Cela permet de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer le confort visuel. WhatsApp, dans sa démarche d'amélioration, teste un nouveau mode noir encore plus sombre, parfaitement adapté à ces écrans, avec un affichage optimisé, notamment dans les environnements à faible luminosité.

Dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android (2.24.22.4), un thème noir ultra-sombre a fait son apparition, spécialement conçu pour les écrans OLED et AMOLED. Ce nouveau mode remplace l’actuel noir du mode sombre avec une teinte encore plus profonde (#0a1014 au lieu de #0b141a). Cela permet de rendre les éléments de l’interface, comme le bouton de nouveau chat et le logo de Meta, plus visibles et contrastés, tout en réduisant la consommation d’énergie pour les smartphones équipés de ce type d'écran.

WhatsApp introduit un mode ultra-noir pour un affichage encore plus sombre et confortable

En plus d’un noir plus intense, ce mode améliore la lisibilité des messages, avec des bulles de discussion plus sombres offrant un contraste optimal pour le texte. Ce changement rend l’application plus agréable à utiliser pendant de longues périodes, notamment la nuit ou dans des environnements à faible luminosité. De plus, ce mode OLED noir contribue à économiser la batterie, un avantage notable pour les smartphones équipés de ces écrans.

En parallèle, WhatsApp déploie également de nouvelles options pour la lecture des vidéos. Bientôt, les utilisateurs pourront choisir la vitesse de lecture des vidéos avec trois options : normale, 1,5x et 2x. De plus, la fonction “image dans l’image” permettra de continuer à regarder une vidéo tout en naviguant dans d’autres conversations. Ces nouveautés seront progressivement disponibles au cours des prochains mois pour rendre l'application encore plus pratique au quotidien.

Source : wabetainfo