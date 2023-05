WhatsApp rend vos conversations plus interactives avec cette mise à jour

WhatsApp vient de publier une nouvelle mise à jour pour son application. Elle comprend plusieurs nouveautés qui visent à rendre vos discussions plus productives et interactives.

Pour inciter ses 2 milliards d'utilisateurs à ne pas aller voir ailleurs, WhatsApp multiplie les nouveautés et les améliorations sur son application. Dernièrement, nous avons par exemple appris qu'il sera bientôt possible de transférer vos conversations sur iPhone sans avoir à passer par iCloud. Un gain de temps appréciable pour les utilisateurs iOS.

Sur Android, nous avons évoqué la future possibilité de lier quatre appareils différents sur votre compte. Et ce 4 mai 2023, WhatsApp a publié une nouvelle mise à jour. Grâce à l'introduction de quelques fonctionnalités inédites, le développeur veut offrir aux utilisateurs de nouveaux outils pour rendre leurs discussions plus interactives et productives.

Les sondages font peau neuve sur WhatsApp

Tout d'abord, les utilisateurs pourront créer des sondages à réponse unique. De cette manière, les personnes interrogées ne pourront choisir qu'une seule réponse parmi les choix proposés. Pour ce faire, il suffira de décocher l'option “Autoriser plusieurs réponses” au moment de la création du sondage.

Par ailleurs, l'utilisateur à l'origine du sondage recevra une notification à chaque réponse d'un participant. En outre, il est également possible de voir combien de personnes ont voté au total dans les détails du sondage. Dernière amélioration concernant les sondages, on peut désormais les retrouver via la barre de recherche de la page d'accueil, en tapant soit un mot-clé ou bien en filtrant les résultats avec le tag “Sondages”. Pratique pour remettre la main sur un vieux sondage par exemple.

A lire également : WhatsApp – les trucs et astuces à connaître absolument

Des légendes sur les photos/vidéos/documents

Les autres modifications apportées par cette mise à jour concernent les légendes, soit le petit descriptif présent sous les photos/vidéos que vous partagez. Désormais, on peut ajouter une légende sur les photos/vidéos que vous vous apprêtez à transférer. Et si votre photo en contient déjà une, libre à vous de la conserver, de la modifier ou de la supprimer avant d'effectuer le transfert.

Enfin, notez qu'il est également possible d'ajouter une légende à vos documents. Utile si vous souhaitez apporter un peu de contexte en partageant un article de presse, un dossier de travail ou une étude publiée récemment par exemple. D'après l'application, le déploiement de ces nouveautés a débuté et elles seront disponibles pour tous dans les semaines à venir.