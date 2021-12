WhatsApp : les vieilles arnaques fonctionnent toujours, voici comment les repérer

Sur WhatsApp, de nombreux arnaqueurs continuent de faire appel aux bonnes vieilles techniques pour faire chanter leurs victimes. Ils s’attachent d’abord à gagner la confiance de ces dernières, avant de les menacer de diffuser des photos compromettantes à leurs proches. Heureusement, il est aisé de les repérer quand on connaît quelques astuces.

Si vous avez un smartphone ou que vous explorez Internet depuis plusieurs années, il est très probable que vous ayez rencontré de nombreuses arnaques. Aussi diverses et variées soient-elles, l’objectif est toujours le même : soutirer l’argent de la victime par des moyens peu éthiques. Certaines de ses méthodes sont presque aussi vieilles que le monde. Il faut croire qu’elles fonctionnent, car les malfaiteurs s’en servent encore aujourd’hui.

WhatsApp n’échappe bien entendu pas à ces individus. Meta a beau mener une guerre sans merci contre les arnaqueurs, ces derniers continuent de pulluler sur l’application de messagerie. L’une de leurs combines préférées a déjà maintes fois fait ses preuves. Première étape : gagner la confiance de la victime. Pour cela, ils feignent de s’être trompés de numéro, ou d’être tombés sur vous par hasard. Ils engagent ensuite la conversation, demandant par exemple des détails à première vue anodins, comme votre nom ou votre métier.

Gare à ces arnaques classiques mais efficaces sur WhatsApp

Quelques compliments plus tard, ils tentent d’avoir accès à d’autres informations publiques à votre égard, en fouillant vos comptes Facebook et Instagram. Ils trouvent alors le plus souvent votre liste d’amis et d’autres données compromettantes. Il ne leur reste plus qu’à révéler leur vrai visage en vous faisant du chantage. Souvent, ils menacent de diffuser aux proches une photo privée, parfois même retouchée sur Photoshop.

Vous pourriez être tenté de leur donner la somme souhaitée pour finalement être tranquille, mais ce serait une mauvaise idée car vous serez alors exposé à un nouveau chantage. La boucle sera sans fin. Que faire, donc, dans ce genre de cas ? Pour commencer, profitez de la fonctionnalité de WhatsApp qui permet de ne pas apparaître en ligne aux contacts inconnus.

Si malgré tout vous recevez l’un de ces messages, ignorez-le. S’il s’agit en plus d’un numéro VoIP, sachez que ces derniers sont interdits par l’application et cachent donc sans aucun doute une arnaque. Vous pouvez alors signaler ce numéro à WhatsApp, voire faire de même pour certains messages spécifiques qui vous paraissent suspects. Enfin, on vous conseille de régler tous vos paramètres de confidentialité comme étant accessibles uniquement à vos contacts.

