WhatsApp : une application pour iPad serait bientôt disponible

WhatsApp s'apprête enfin à débarquer sur iPad ! Dans le cadre de la nouvelle fonction multi-appareils, déjà en cours de test, la messagerie instantanée va avoir droit à une application native pour iPad. Une application native pour les tablettes Android est aussi au programme.

Une application native de WhatsApp sur iPad est actuellement en cours de développement, rapporte le site spécialisé WABetaInfo. Actuellement, les utilisateurs d'une tablette Apple doivent se contenter de la version iPhone de l'application. Cette app n'est pas optimisée pour l'écran de grande taille des tablettes. Il s'agit simplement d'une app de petite taille dont l'interface est zoomée. Il est aussi possible de passer par le navigateur web.

Cette application native sera inaugurée dans le cadre de la fonctionnalité multi-appareils de WhatsApp. Cette nouveauté va permettre “d'utiliser simultanément jusqu’à 4 appareils supplémentaires et un smartphone”, assure WhatsApp. “Une fois tous vos appareils liés, vous n’aurez plus à laisser votre téléphone connecté pour utiliser WhatsApp Web, Desktop ou Portal”, détaille l'application de messagerie instantanée.

Une application Android native de WhatsApp est aussi en développement

Toujours d'après WABetaInfo, qui tient ses informations des dernières beta de WhatsApp, une application native pour les tablettes Android est aussi dans les cartons des développeurs. Le site est habitué à creuser dans le code des beta de WhatsApp pour y dénicher des indices sur les futures fonctionnalités de la messagerie.

“Les tablettes Android sont également prévues pour prendre en charge le multi-appareil sur WhatsApp”, glisse WABetaInfo sur Twitter. Sur Android, il est encore impératif de passer par l'app mobile, non optimisée, ou par le navigateur web.

Si vous utilisez l'application mobile de WhatsApp sur votre iPad, l'application native sera automatiquement proposée sur votre tablette. Pour l'heure, on ignore encore quand cette nouveauté très attendue sera disponible. L'option est encore en cours de développement. Il pourrait falloir attendre plusieurs mois avant que WhatsApp ne déploie l'application native pour iPad sur l'App Store. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations sur l'app native de WhatsApp sur iPad, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.