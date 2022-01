WhatsApp : la double authentification arrive bientôt sur la version Desk et Web

WhatsApp compte intégrer prochainement la double authentification sur les versions Desk et Web du service de messagerie instantanée. De quoi offrir plus de sécurité aux utilisateurs de WhatsApp via ces différents supports.

Tandis que WhatsApp va se payer prochainement un lifting sur Windows 11, avec une interface remaniée pour l'occasion, le site WABetaInfo a repéré une autre fonctionnalité inédite à venir. Cette fois-ci, cela concerne l'application Desk et la version Web de la messagerie instantanée aux deux milliards d'utilisateurs.

En effet, WhatsApp compte permettre aux utilisateurs de la plateforme via ces deux supports d'activer la double authentification. Un ajout qui a du sens, surtout quand on sait que les équipes de développement travaillent toujours sur le multi-support, soit la possibilité d'utiliser WhatsApp via d'autres supports sans avoir nécessairement le besoin de conserver son smartphone à proximité. Dans cette optique, l'ajout de la vérification à deux étapes est un plus appréciable qui permet aux utilisateurs de jouir du même niveau de protection que sur l'appli mobile.

À lire également : WhatsApp – les vieilles arnaques fonctionnent toujours, voici comment les repérer

La 2FA arrive bientôt sur les clients Desk et Web de WhatsApp

WABetaInfo précise : “Lors de l'enregistrement de votre compte WhatsApp, après avoir saisi le code à 6 chiffres, un code PIN personnel sera nécessaire pour se connecter au compte. WhatsApp veut faciliter la gestion de la vérification en deux étapes partout, donc ils travaillent sur l'introduction de la fonctionnalité sur le client web/bureau dans une future mise à jour”.

Ils ajoutent : “Il sera possible d'activer ou désactiver la vérification en deux étapes sur le client web/bureau. C'est très important, notamment lorsque vous perdez votre téléphone et que vous ne vous souvenez pas de votre code PIN”. Pour l'instant, impossible de savoir lorsque cette fonctionnalité sera déployée pour le grand public, sachant qu'elle n'est même pas encore disponible pour les bêta-testeurs publics.



Pour rappel, WhatsApp s'est associé récemment avec l'enseigne de grande distribution Leader Price. Via l'intermédiaire d'un chatbot, il est possible d'acheter ses produits d'épicerie, de conserves, de produits ménagers, et bien d'autres produits, à condition qu'il ne s'agisse pas de produits frais. Il suffit ensuite de remplir votre panier et de confirmer la commande. Notez qu'il faudra s'acquitter de 5€ de frais de livraison si le montant total de votre commande ne dépasse pas les 50 €.

Source : 9To5Mac