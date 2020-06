WhatsApp fait fuiter des numéros de téléphone portable sur Google

WhatsApp fait fuiter certains numéros de téléphone sur Google. Le problème viendrait de la nouvelle fonctionnalité de partage de fiche contact via un QR Code. La firme semble avoir depuis en partie réglé le problème, mais il reste possible d’accéder à des listes de numéros de téléphone, y compris des numéros enregistrés en France.

Le chercheur en sécurité Athul Jayaram dont les conclusions sont reprises par le blog Slashgear révèle que de nombreux numéros de téléphone se retrouvent depuis quelques temps sur Google via Whatsapp. Le problème serait apparu lors du lancement de la fonctionnalité de partage de fiche de contact par QR Code. Le code en question redirige en effet le destinataire via un lien raccourci, qui commence avec l’adresse http://wa.me/.

Pourtant nombre de ces liens ont été visiblement indexés par le moteur de recherche de Google. Si en soit, les liens sont bien sécurisés, et ne permettent pas de réaliser d’action malicieuse, Google résout tout de même la page de destination. Ce qui fait que les numéros de téléphone apparaissent dans les résultats de recherche dans le titre de chaque résultat sur le modèle Message +[numéro de téléphone] sur WhatsApp.

Or, note le chercheur, en tapant « site:http://wa.me » dans Google il était ainsi possible d’afficher une liste de numéros de téléphone. En ajoutant le code pays (+33 pour la France), il était même possible de ne filtrer que les numéros français. On en parle au passé car lorsque nous avons refait le test, aucun résultat n’est apparu. Tout du moins avec l’adresse « site:http://wa.me ». Nous sommes en effet parvenu à afficher des listes de numéros en tapant une autre adresse utilisée par WhatsApp : « site:api.whatsapp.com ».

Lire également : WhatsApp montrera bien de la publicité mais ce n’est pas pour tout de suite

A en croire Slashgear, les responsables de WhatsApp seraient au courant du problème (ce que semble d’ailleurs confirmer la disparition des résultats du domaine https://wa.me/), mais ne considéreraient pas cela comme une vraie faille de sécurité critique. Reste que si vous souhaitez éviter de retrouver votre téléphone sur Google il est sans doute plus prudent, à ce stade, de ne pas utiliser la nouvelle fonctionnalité de partage de contacts dans WhatsApp.