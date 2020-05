WhatsApp teste dans la dernière version bêta de son application Android et iOS le partage de contacts par codes QR. On vous explique comment tester cette fonctionnalité en avant-première.

Nos confrères de WABetaInfo rapportent que WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité pratique dans les dernières versions bêta de l’application Android et iOS : le partage des fiches contact par QR Code. Rien d’extraordinaire ? Détrompez-vous !

WhatsApp invente les QR Codes révocables pour partager votre numéro

Il ne s’agit en effet pas d’un simple partage. Vous pouvez en effet annuler le QR Code de votre choix après qu’il ait été partagé. Le destinataire du QR code n’aura alors plus accès à votre numéro. La fonctionnalité se trouve dans les Paramètres où vous pourrez modifier plusieurs options relative à l’affichage et au partage du code.

Tous ceux qui ont déjà galéré lors de l’ajout de contacts devraient apprécier la nouveauté. Hélas, on vous le disait, seules les dernières versions bêta permettent de bénéficier de ces QR Codes. Alors, comment les tester quand même avant tout le monde ? Pour cela il y a deux méthodes, une pour les plus patients, et une pour le commun des mortels.

Comment tester la fonctionnalité avant tout le monde ?

Votre première option est donc de rejoindre le programme bêta de WhatsApp. Il vous suffit alors de cliquer sur ce lien – en croisant les doigts pour que vous ne rencontriez pas ce message : « nous n’acceptons plus de nouveaux testeurs pour le moment, car nous en comptons suffisamment pour évaluer l’application WhatsApp Messenger ».

Auquel cas il faudra vous armer de patience et retenter régulièrement. Heureusement, il existe aussi une méthode bien plus rapide : télécharger directement le bon APK de l’application. Pour cela, les plateformes comme APKMirror viennent à la rescousse

Il vous suffit de télécharger l’APK de l’application le plus récent sur votre smartphone via le lien ci-dessous et de l’ouvrir via votre explorateur de fichiers.

Télécharger l’APK de WhatsApp sur APKMirror