Coronavirus : Trump annonce que Google va lancer un site pour savoir qui doit être testé

Pour faire face au coronavirus, le président américain Donald Trump vient d’annoncer la mise en ligne d’un site en partenariat avec Google, ou plutôt une filiale d’Alphabet. Le site devait s’adresser au monde entier, mais en réalité il reste limité à la région de San Francisco

L’administration Trump l’a annoncé juste avant le weekend : un site de prévention autour du coronavirus devait être lancé. Le site doit permettre de savoir si on a besoin d’être testé tout en offrant des infos sur les centres de santé les plus proches pour pouvoir réaliser ce test. Comme le rapporte Le Figaro, tous les détails autour de ce site ne sont pas encore vraiment clairs.

Donald Trump a notamment annoncé un partenariat avec Google, alors que c’est une autre filiale du groupe Alphabet, Verily, qui est chargé du développement. «Google aide à développer un site internet (…) pour déterminer si un test est justifié et faciliter le test dans un endroit pratique à proximité», explique Donald Trump, cité par Le Figaro. Le site sera international – à en croire le président américain il comportera en effet des informations sur les Etats-Unis et une « large partie du monde ».

Le but du site pour lequel s’affairent 1700 ingénieurs selon le président américain serait ainsi « d’arrêter la propagation du virus et aider tous les américains touchés ». L’état d’avancement de Verily en est néanmoins au stade prénilimaire, et le site a visiblement des ambitions un cran en dessous de ce que l’administration américaine semble vouloir montrer. Une responsable de Verily explique que le site n’a en réalité pour ambition que de faciliter le triage des malades en amont des hôpitaux dans la zone de San Francisco.

Le site était disponible lundi 16 mars 2020, mais pour l’instant, le questionnaire censé savoir si on doit ou non être testé ne peut rien pour vous si vous ne vivez pas dans la région de San Francisco.

