WhatsApp : les messages vidéo sont déjà disponibles pour certains utilisateurs

WhatsApp introduit une nouvelle fonctionnalité appelée messages vidéo dans ses dernières mises à jour bêta pour iOS et Android. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager de courtes vidéos d'une durée maximale de 60 secondes.

Cela fait plusieurs mois maintenant que WhatsApp travaille sur une fonctionnalité vous permettant d’envoyer de courts messages vidéo, et celle-ci semble désormais disponible pour certains bêta-testeurs, selon les informations dénichées par WABetaInfo.

Sur la dernière version bêta 2.23.13.4 sur Android et 23.12.0.71 sur iOS, les utilisateurs peuvent désormais enregistrer et envoyer des messages vidéo en temps réel, pour ajouter un sentiment d'immédiateté et d'authenticité à leurs conversations. WhatsApp espère que cela ajoutera une nouvelle dimension à la communication au sein de la plateforme.

Les messages vidéo arrivent sur WhatsApp

Pour vérifier si la fonction de message vidéo est activée pour votre compte WhatsApp, vous pouvez appuyer sur le bouton du microphone dans la barre de discussion. S'il se transforme en bouton de caméra vidéo, vous pouvez commencer à enregistrer et à envoyer des messages vidéo immédiatement. Lorsque vous envoyez ou recevez un message vidéo, le fait d'appuyer sur la vidéo l'agrandit.

Il est important de s'assurer que le destinataire a aussi mis à jour sa version de WhatsApp pour recevoir correctement les messages vidéo. La confidentialité est également une priorité pour WhatsApp, car il semble que les messages vidéo sont toujours cryptés de bout en bout. Cela signifie que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent accéder au contenu, et que même WhatsApp ne peut pas voir les messages.

Si les messages vidéo ne peuvent pas être transférés directement dans l'application, ils peuvent être sauvegardés par enregistrement d'écran, car ils ne sont pas envoyés en mode « visionnage unique ». Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de conserver et de partager les messages vidéo en dehors de l'application s'ils le souhaitent.

Actuellement, la possibilité d'enregistrer et de partager des messages vidéo est disponible pour certains bêta-testeurs qui ont installé les dernières versions de WhatsApp bêta pour iOS et Android. Toutefois, WhatsApp prévoit d'étendre la disponibilité de cette fonctionnalité à un plus grand nombre d'utilisateurs au cours des prochaines semaines, mais comme d’habitude, l’entreprise n’a pas précisé quand sera disponible la fonctionnalité pour tous.