WearOS : la Galaxy Watch Active 4 serait la première à embarquer le nouvel OS unifié

A en croire une fuite, la Galaxy Watch Active 4 sera la première smartwatch du marché à proposer le nouvel os unifié fruit de la fusion entre WearOS et Tizen. Le leak affirme par ailleurs que la montre disposera d'une nouvelle puce gravée en 5 nm, un verre plat plus robuste, des bordures plus fine, ainsi qu'un nouveau casing, vraisemblablement en titane.

Google a profité du Google I/O 2021 pour révéler un nouveau partenariat historique que la firme a choisi de passer avec Samsung. Dans le cadre de ce partenariat, les deux firmes fusionnent leur système d'exploitation pour smartwatch. WearOS et Tizen ne sont donc désormais plus qu'une seule et même chose. Evidemment avec un tel partenariat on s'attend à ce que Samsung soit le premier constructeur à présenter une montre qui tourne sous ce nouveau WearOS unifié.

Une fuite du leaker Ice Universe suggère que la première montre sous cette version de WearOS sera la Samsung Galaxy Watch Active 4. Le leaker en profite pour donner quelques autres éléments. D'abord, cette montre embarquera un nouveau processeur gravé en 5 nm. Lors de la présentation de la nouvelle version de WearOS, Google a teasé des optimisations majeures sur l'autonomie et les performances.

Samsung étrennerait le nouveau WearOS sur la Galaxy Watch Active 4

Les applications sont ainsi censées se lancer 30% plus vite et l'autonomie doit atteindre jusqu'à deux jours sans peine. Or avec cette nouvelle fuite on commence à se dire que Google a peut-être pris un raccourci et que l'amélioration des performances sera en réalité surtout liée à l'emploi d'une nouvelle puce plus efficiente reposant sur le node de gravure 5 nm.

Autre info, Samsung abandonnerait le verre 2,5D dont les bords sont légèrement incurvés au profit de verre 2D classique. On imagine, si cela se confirme, que ces changements permettent à Samsung de réduire les coûts de production tout en améliorant la solidité et la durabilité de son produit. D'ailleurs, si l'on en croit Ice Universe, le casing serait dans un alliage de Titane, un matériau connu pour sa dureté et sa résistance aux rayures.

Dernière info : les bordures de cette montre, ronde, seraient réduites. Au cas où vous vous poseriez la question, Samsung n'a jamais lancé de Galaxy Watch Active 3 – on passerait directement de la Galaxy Watch Active 2 à la version 4. Cette dernière info, liée à d'autres rumeurs, est à prendre avec prudence, car l'on a du mal à comprendre quelle pourrait être la raison de ce saut de générations.