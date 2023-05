Waze : l’affichage des bornes de recharge électriques est enfin disponible en France

Bonne nouvelle pour les 20 millions d’utilisateurs de l’application Waze en France, vous pouvez désormais visualiser l’emplacement des bornes de recharge électrique sur votre trajet depuis l’application.

Il y a quelques jours, l'application de cartographie Waze, propriété de Google, ajoutait une nouvelle fonctionnalité qui visait à aider les propriétaires de voitures électriques à trouver un chargeur compatible sur leur trajet. Après avoir saisi le modèle de leur véhicule et le type de prise dans l'application, les utilisateurs pouvaient ainsi trouver les stations de recharge pour véhicules électriques les plus proches.

« Les informations sur les stations de recharge sont souvent incohérentes, obsolètes ou peu fiables, ce qui constitue un problème majeur pour les conducteurs de VE qui se rendent à une station de recharge pour découvrir qu'ils ne la trouvent pas ou ne peuvent pas l'utiliser. En ajoutant à la carte Waze des informations actualisées sur la recharge des VE, il est encore plus facile de recharger sa voiture et d'obtenir de l'aide pour savoir où et quand se trouvera la prochaine station », indiquait un article de blog de Waze. Le problème, c’est que cette fonctionnalité n’avait jusqu’à présent pas été déployée en France, mais cela vient de changer.

Planifier vos trajets en voiture électrique va devenir un jeu d’enfant sur Waze

Waze vient d’annoncer que son application est désormais capable d’afficher les bornes de recharge à proximité de votre trajet en France. Pour cela, Waze s’est associé à de nombreux acteurs du secteur automobile, dont notamment Renault, Hyundai ou encore Norauto. Pour rappel, à l'occasion des vacances d'été 2022, Waze s'était déjà associée à Norauto pour afficher les bornes de recharges électriques sur les principaux axes autoroutiers.

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, il vous suffit donc d’indiquer si vous conduisez un véhicule électrique et le type de prise dont celui-ci dispose. Une fois les informations renseignées, Waze devrait automatiquement afficher les bornes de recharge le long votre itinéraire.

Notez que toutes les bornes de recharge existantes ne sont pas forcément déjà renseignées sur l’application, mais celle-ci se met régulièrement à jour pour inclure rapidement les dernières stations nouvellement ouvertes. Waze rattrape donc enfin son retard sur son grand frère Google Maps, qui permet également de trouver la station de recharge rapide la plus proche de votre emplacement.