Waze : cette fonctionnalité vous fera faire des économies sur votre plein d’essence

En cette période de flambée des prix de l'essence, Waze peut être un allié précieux pour vous aider à faire le plein à moindre coût. En effet, une fonctionnalité permet d'obtenir l'emplacement de la station-service la moins chère et la plus proche de votre position.

D'année en année, Waze cherche à s'imposer face à son concurrent de toujours Google Maps en intégrant de nouvelles fonctionnalités. Le service de cartographie peut toujours compter sur sa principale force : l'aspect communautaire. En effet, le premier intérêt de Waze est de permettre aux utilisateurs de signaler des accidents, des ralentissements, des chantiers ou des bouchons sans oublier les contrôles de police. Sur ce dernier point, le ministère de l'Intérieur a bien essayé de faire interdire cette fonction, en vain.

Le Conseil constitutionnel a en décidé autrement, arguant que les automobilistes sont dans leur bon droit, en vertu de la liberté d'expression et de communication. Prochainement, Waze va indiquer les stations de recharge pour voitures électriques. Une bonne chose, à l'heure où les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur les routes françaises. En 2021, plus de 6,5 millions de véhicules électriques ont trouvé preneur dans le monde.

Waze : faites le plein à moindre frais avec cette fonctionnalité

Or, vous ne le savez peut-être pas, mais Waze peut également vous aider à faire le plein d'essence ou de diesel à moindre coût. En effet, le service de cartographie embarque un fonctionnalité baptisée “Waze Gas Station” ou “Waze Stations-service” dans la langue de Molière. Accessible depuis les paramètres de l'appli, cette fonction vous permet tout simplement d'afficher sur la carte les stations-services les plus proches, mais aussi les moins chères.

Une fois à proximité d'une station-essence, les prix seront automatiquement mis à jour en fonction des informations partagées par les utilisateurs. Par ailleurs, vous pourrez également appliquer quelques filtres, en affichant uniquement les stations qui proposent du SP95-E10 ou du diesel par exemple, ou bien en optant seulement pour les stations Total, BP, Carrefour ou Esso par exemple. Enfin, vous pouvez aussi trier les stations par distance, par prix ou bien par enseigne. Pour rappel et depuis février 2021, Waze est compatible avec Google Assistant. De fait, il est tout à fait possible de planifier un trajet à voix haute tout en gardant les yeux sur la route.