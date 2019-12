Warcraft 3 Reforged, le reboot du jeu de stratégie, est repoussé au 29 janvier 2020

Warcraft 3 Reforged, le reboot du mythique jeu de stratégie, est repoussé au 29 janvier 2020. Prévu à l’origine pour fin 2019, l’éditeur Blizzard a dû revoir son calendrier. Les développeurs manquaient de temps pour peaufiner leur titre.

Annonce surprise de la Blizzcon 2018, Warcraft III Reforged voit malheureusement sa sortie repoussée au 29 janvier 2020. « Nous avons travaillé dur dans l’espoir de vous proposer Warcraft III : Reforged avant la fin de l’année, mais à l’approche de la ligne d’arrivée, nous avons ressenti le besoin de prendre un peu plus de temps de développement pour apporter les touches finales au jeu. Comme toujours, notre objectif est de vous offrir la meilleure qualité possible », s’excuse Blizzard dans un communiqué sur son site officiel.

Le mythique jeu de stratégie de 2002 profite d’une refonte totale : graphismes améliorés, modélisation des personnages retravaillées, une campagne solo modernisé ainsi qu’un mode multijoueur entièrement repensé et rééquilibré, avec notamment des parties personnalisées, un éditeur de cartes, et des fonctionnalités sociales. Les fans de la franchise pourront (re)découvrir l’histoire du fléau mort-vivant qui ravage le monde d’Azeroth, à travers les 62 missions de la campagne solo.

Le jeu embarquera également son extension The Frozen Throne, qui à sa sortie en 2003, proposait 26 quêtes supplémentaires, des nouvelles unités, des cartes inédites et un scénario travaillé et fidèle à l’univers Warcraft. Malgré ce rapport, le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur Battle.net. Deux version s’offrent à vous :

la version standard à 29,99 €

L’édition Spoils of War à 39,99 €

Notez que cette seconde édition vous donne un accès immédiat à la bêta en cours, en plus de divers bonus accessibles dans d’autres jeux Blizzard, comme Overwatch, World of Warcraft ou Diablo 3. Les plus impatients d’entre vous peuvent donc se tourner vers cette édition pour éviter d’attendre jusqu’au 29 janvier 2020. Comme l’a dit l’illustre Shigeru Myamoto (le créateur de Mario) : « Un jeu en retard peut finalement se révéler bon. Alors qu’un jeu développé et sorti dans la précipitation sera toujours mauvais ». Dans ce cas, on ne vous en veut pas trop Blizzard.

Source : Blizzard