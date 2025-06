Avez-vous repéré ce changement dans Google Maps sur Android et iPhone ?

Lorsque vous allez ouvrir Google Maps sur Android et iPhone, un petit changement de design devrait vite vous sauter aux yeux.

Si vous utilisez Google Maps sur un appareil Android ou sur un iPhone, vous avez peut-être remarqué qu'un détail a changé sur la carte si vous êtes doté de la dernière version de l'application. Et oui, le logo situé en bas à gauche a évolué. Auparavant, nous avions le logo traditionnel de Google, avec les lettres en couleur rouge, jaune, bleu et vert, et sans la mention “Maps” derrière.

Désormais, il est bien indiqué “Google Maps” au lieu de “Google” tout court, et le logo a perdu ses couleurs pour adopter des nuances de gris. Le mot “Google” est mis en avant par un effet de gras afin de ressortir à côté de “Maps”. On obtient ainsi un élément visuel plus sobre, et qui compartimente mieux l'écosystème de Google. Si votre smartphone est configuré en mode d'affichage sombre, le fond de la carte est déjà grisé. Le logo de Google Maps s'affiche dans ce cas en blanc, mais avec des contours gris prononcés autour de chaque lettre.

Google Maps laisse tomber le logo Google en couleur

Vous pouvez observer cette modification en installant la version 25.21 de Google Maps pour Android et la version 25.22 de l'appli pour iOS. Seul le logo a subi cette refonte de design. Google ne se débarrasse pas des couleurs dans d'autres éléments, comme la broche de Maps à gauche dans la barre de recherche, l'icône de Google Lens, ou encore autour de la photo du compte pour accéder aux Paramètres.

La firme de Mountain View opère récemment des changements importants concernant son identité visuelle. On remarquait le mois dernier que Google a modifié le logo de son moteur de recherche pour la première fois depuis 2015, ajoutant notamment un effet de dégradé progressif au niveau des couleurs. On peut s'attendre à de nouvelles modifications d'identité de marque et de design dans d'autres produits à Google dans un avenir proche, alors que l'entreprise veut bien faire comprendre aux utilisateurs qu'elle est entrée dans l'ère de l'IA.