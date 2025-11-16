Vous utilisez le Wi-Fi d’un café ou d’un hôtel ? Voici pourquoi vous devez installer un VPN

Se connecter au Wi-Fi d’un café, d’un hôtel ou de n’importe quel lieu public est un geste courant pour beaucoup d’entre nous. Il présente pourtant des risques en matière de sécurité. À défaut d’éviter systématiquement ces réseaux, certaines précautions peuvent rendre vos connexions plus sûres.

Le Wi-Fi gratuit est désormais un peu partout : cafés, restaurants, aéroports, gares, bibliothèques et autres espaces publics… Avec nos forfaits mobiles souvent limités en volume, beaucoup d’utilisateurs ont tendance à saisir ces occasions pour économiser leur data quand ils sont à l’extérieur.

Contrairement aux forfaits mobiles qui ne dépendent que de votre opérateur, les Wi-Fi publics vous exposent non seulement aux gestionnaires de ces réseaux, mais aussi aux autres utilisateurs qui s’y connectent.

Pourquoi se connecter au Wi-Fi d’un lieu public peut être risqué ?

Bien que se connecter à un Wi-Fi public soit devenu un geste quotidien, cela comporte des risques qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Ces réseaux peuvent être moins sécurisés, exposant ainsi vos données personnelles. Par exemple, des personnes malveillantes qui sont connectées au même réseau sont susceptibles de vous pirater en utilisant des techniques avancées, comme les attaques de type « man-in-the-middle ».

Cette technique permet d’intercepter les échanges entre votre appareil et les sites ou services web. Le pirate peut ainsi lire ou manipuler vos données si celles-ci ne sont pas chiffrées : identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires, etc. Dans la pratique, cela reste peu probable si le réseau est bien sécurisé, mais il vaut mieux toujours rester prudent.

Les autres risques sont liés au contrôle de l’administrateur du réseau Wi-Fi. Qu’il s’agisse d’un café, d’un hôtel ou même d’une borne Wi-Fi des services publics, l’administrateur a théoriquement accès à de nombreuses données qui transitent par le réseau. Cala inclut les sites web que vous visitez, votre adresse IP publique et locale, la quantité de données que vous échangez, etc.

Si le réseau n’est pas crypté, ces données peuvent être lues grâce à des techniques d’inspection de paquets, surtout si les sites et services avec lesquels vous interagissez ne sont pas chiffrés.

Quelles précautions prendre pour mieux se protéger ?

Peu importe le Wi-Fi sur lequel vous vous connectez, la vigilance doit rester de mise. Tout d’abord, évitez systématiquement les réseaux ouverts, c’est-à-dire tout Wi-Fi qui ne nécessite pas un mot de passe. Cela signifie que le réseau n’utilise aucun chiffrement (WPA2 ou WPA3). Toutes les données non chiffrées (HTTP, DNS, etc.) y circulent donc en clair.

Un pirate qui s’interpose entre votre appareil et le routeur peut ainsi lire les sites que vous consultez, vos requêtes, et même vos identifiants et communications sans chiffrement HTTPS. Voici donc quelques précautions indispensables :

Évitez les réseaux Wi-Fi sans mot de passe

Utilisez un VPN fiable

Vérifiez systématiquement que les sites que vous visiez sont en HTTPS (le cadenas fermé dans la barre d’adresse)

Vérifiez que le pare-feu est bien activé si vous êtes sur Windows ou macOS

Assurez-vous que le partage de fichiers est désactivé sur le réseau (Windows, macOS)

Évitez dans la mesure du possible toute activité sensible, comme les paiements par carte bancaire

Ces précautions doivent devenir un réflexe à chaque fois que vous vous connectez à un Wi-Fi, surtout s’il s’agit d’un réseau externe (hôtels, cafés, transports, ect.).

Pourquoi utiliser un VPN est indispensable sur les Wi-Fi publics ?

Le VPN est un outil de cybersécurité aussi indispensable qu’un antivirus pour ceux qui ont l’habitude de se connecter à des réseaux Wi-Fi externes. Le principal avantage d’utiliser un VPN est qu’il chiffre l’ensemble de votre trafic.

À la sortie de votre appareil comme à l’arrivée, vos requêtes sont ainsi « cryptées ». Les attaques de type Man-in-the-middle deviennent extrêmement difficile, voire impossible. Même en interceptant vos données, un pirate ne pourra pas les lire à cause du chiffrement. D’où l’importance de toujours utiliser un VPN sur ces réseaux étrangers.

Il existe plusieurs VPN sur le marché, mais les plus fiables sont payants. En plus de s’appuyer sur les technologies les plus sécurisées, les meilleurs VPN offrent une politique de confidentialité stricte. C’est le cas de NordVPN, qu’on ne présente plus, ou encore de Surfshark et de Proton VPN.

Ces solutions appliquent une politique stricte de non-journalisation. En d’autres termes, vos données sensibles ne sont pas stockées sur leur serveur, ce qui garantit la protection de vos données et de votre identité.