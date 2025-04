Vous utilisez Microsoft Office ? Deux versions arrivent en fin de vie, la mise à jour est obligatoire

Un grand changement approche pour les utilisateurs de Microsoft Office. Deux anciennes versions ne recevront bientôt plus aucune mise à jour. Sans action de votre part, vous pourriez donc bien vous retrouver avec un logiciel obsolète.

Microsoft Office, qui s’appelle Microsoft 365 depuis quelques années déjà, fait partie des logiciels les plus utilisés au monde, aussi bien à la maison qu’au travail. Depuis des années, de nombreuses personnes utilisent des versions plus anciennes, comme Office 2016 ou Office 2019, sans penser à les changer. Pourtant, comme pour Windows, ces logiciels ont une durée de vie limitée. Passé une certaine date, ils ne sont plus maintenus, ce qui pose des risques pour la sécurité et la compatibilité.

Microsoft vient tout juste de rappeler que le support d’Office 2016 et 2019 prendra fin le 14 octobre 2025, soit dans six mois. À partir de cette date, ces versions ne recevront plus de correctifs de sécurité, de mises à jour techniques ni d’assistance. Même si elles continueront à fonctionner sur Windows et macOS, elles pourraient devenir instables avec les futures mises à jour du système.

Microsoft va couper le support d’Office 2016 et 2019 dès le mois octobre 2025

Pour éviter les problèmes, Microsoft propose plusieurs options. L’abonnement Microsoft 365 donne accès à toutes les applications à jour, en version locale ou web, avec 1 To de stockage dans le cloud. Il coûte 100 € par an pour une personne, ou 130 € pour une famille. Pour ceux qui préfèrent une licence classique, le pack Office 2024 est disponible à l’achat unique. Il inclut Word, Excel, PowerPoint et OneNote, mais n’offre aucune mise à jour des fonctionnalités.

Sur le même sujet – Microsoft facilite la consultation des fichiers Office partagés sur iOS et iPadOS

D’autres alternatives existent aussi, comme LibreOffice, compatible avec les fichiers Word ou Excel, ou les applications gratuites de Google comme Docs et Sheets. Sur Mac, Apple propose Pages, Numbers et Keynote, qui sont déjà installés sur la plupart des appareils. Mais attention : certains outils comme Microsoft Publisher ou Access ne sont plus disponibles dans les nouvelles versions. Les utilisateurs qui en dépendent devront donc conserver une ancienne version, au risque d’utiliser un logiciel vulnérable à long terme.