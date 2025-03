Microsoft facilite la consultation des fichiers Office partagés sur iOS et iPadOS

Microsoft simplifie le partage de documents Office sur iOS et iPadOS ! Fini les galères pour ouvrir un fichier partagé sur votre iPhone ou iPad. Plus besoin de compte Microsoft pour jeter un œil à ce tableau Excel urgent ou cette présentation PowerPoint de dernière minute.

Microsoft vient d'annoncer une amélioration majeure pour les utilisateurs d'appareils Apple. Désormais, il est possible de visualiser les fichiers Office partagés sur iPhone et iPad sans avoir besoin de se connecter à un compte Microsoft.

Cette nouveauté, déjà disponible sur le web, s'étend maintenant aux appareils mobiles iOS et iPadOS, simplifiant considérablement l'accès aux documents partagés pour un grand nombre d'utilisateurs.

Une ouverture facilitée, mais des limites à l'édition

La mise à jour concerne les applications Word, Excel et PowerPoint. Elle permet aux destinataires de fichiers partagés d'ouvrir et de consulter les documents sans avoir à s'identifier. Cependant, pour modifier le contenu ou laisser des commentaires, la connexion à un compte Microsoft reste nécessaire.

Cette évolution répond à un besoin réel, étant donné la popularité des formats Office dans de nombreuses organisations. Le processus de partage a également été simplifié. Il suffit d'ouvrir le fichier à partager, de sélectionner « Partager », puis « Paramètres du lien », et de choisir l'option « Toute personne disposant du lien peut modifier » ou « Toute personne disposant du lien peut afficher ». Le lien généré peut ensuite être envoyé par e-mail ou via une application de messagerie comme Microsoft Teams.

La fonctionnalité est disponible à partir de la version 2.94 (Build 25020422) des applications Office sur iOS et iPadOS. Elle représente un pas de plus vers une meilleure interopérabilité entre les écosystèmes Microsoft et Apple, au bénéfice des utilisateurs qui naviguent souvent entre les deux univers.

Il est clair que Microsoft tente de rendre ses services de plus en plus accessibles, même aux utilisateurs qui ne disposent pas d'un compte. Cette nouvelle mise à jour devrait faciliter la collaboration et le partage de documents dans de nombreux contextes professionnels et personnels, tout en préservant un certain niveau de sécurité puisque l'édition reste réservée aux utilisateurs authentifiés.