Vos vêtements vont-ils remplacer votre montre connectée ? Cette récente étude le suggère

Des scientifiques ont mis au point une technologie qui pourrait concurrencer les géants de la tech et leurs objets connectés dans le suivi de la santé. Ils sont en effet parvenus à intégrer un ordinateur entier dans une seule fibre de tissu.

Samsung et Apple prépareraient chacun une refonte et un abonnement payant à leur service de suivi de santé, cette marque chinoise a détrôné Apple sur les expéditions mondiales des montres connectées… L’évolution du marché suggère une prise de conscience accrue autour de la santé.

Mais si l’avenir du suivi des données sanitaires ne résidait pas dans les objets connectés, mais dans les tissus intelligents (ou e-textiles) ? Des scientifiques ont créé une nouvelle fibre informatique qui intègre tout un système informatique miniaturisé et cette avancée significative ouvre la voie à cette possibilité.

Des scientifiques ont intégré un ordinateur entier dans une seule fibre textile

Les e-textiles sont des tissus intégrant des composants électroniques afin d’enrichir les objets connectés. Le concept n’est pas nouveau : en 2007, LilyPad proposait déjà des composants électroniques à coudre dans des vêtements ou des jouets. Mais l’obstacle majeur de ces fibres résidait jusqu’à maintenant dans leurs capacités informatiques limitées. Comme elles n’intégraient pas toutes les briques de calcul nécessaires, il leur était difficile d’accomplir des tâches classiques, telles que l’interprétation de signaux biologiques en temps réel. Selon nos confrères de Live Science, des scientifiques ont finalement réussi à intégrer dans une seule fibre flexible huit dispositifs informatiques essentiels :

Quatre capteurs : photodétecteur, capteur de température, accéléromètre et capteur photopléthysmogramme mesurant les variations d’absorption de la lumière par la peau,

Un microcontrôleur,

Deux modules de communication,

Et des dispositifs de gestion de l’énergie.

Ils fonctionnent ensemble, comme une seule entité de calcul, capable de collecter, traiter, stocker et transmettre des données. Cette fibre, extensible jusqu’à 60 %, peut même passer en machine. L’objectif ? Tisser ensemble plusieurs fibres pour former un réseau informatique intégré – c’est-à-dire des vêtements intelligents. Publiée le 6 juin dans la revue Nano-Micro Letters, l’étude montre que cette innovation permet une meilleure précision grâce aux multiples capteurs et aux interactions instantanées entre l’ordinateur et l’humain. Quatre fibres avec un réseau neuronal entraîné individuellement ont été intégrées dans la manche et la jambe d’un vêtement : elles ont reconnu en temps réel différents mouvements (squats, planche…). Seule, une fibre atteignait 67 % de précision ; ensemble, elles atteignaient 95 %.

Malgré le potentiel de cette étude, plusieurs obstacles restent à surmonter avant que les vêtements intelligents ne viennent supplanter les objets connectés : optimiser la vitesse de communication et les échanges entre chaque fibre, réduire la consommation énergétique et augmenter la bande passante. Les prochaines études tenteront peut-être d’élaborer des protocoles de communication à haut débit et faible latence spécifiques.