Vous rechargez mal votre véhicule électrique, cette étude vous dit comment préserver votre batterie

Une nouvelle étude révèle que nous rechargeons mal les batteries LFP de nos voitures électriques. Contrairement aux conseils des constructeurs, les charger systématiquement à 100 % pourrait accélérer leur dégradation.

Les véhicules électriques équipés de batteries lithium fer phosphate (LFP) sont de plus en plus populaires en Europe. Ces dernières sont présentes dans des modèles comme la future Renault 5 électrique, la Tesla Model 3 et la MG4. Elles sont moins coûteuses à produire et plus stables que celles à base de nickel. De plus, elles sont souvent choisies pour les modèles d'entrée de gamme en raison de leur sécurité accrue et de leur durée de vie prolongée.

Les constructeurs recommandent généralement de charger les batteries LFP à 100 % régulièrement. Ils estiment que cela permet de calibrer le pack et de le maintenir en bonne santé. Cependant, une nouvelle étude financée par Tesla contredit ces conseils en affirmant que ces pratiques pourraient en fait accélérer leur dégradation lorsqu'elles sont fréquemment chargées à pleine capacité.

Les cycles de charge fréquents entre 75 et 100 % accélèrent la dégradation des batteries LFP

L'étude, publiée dans le Journal of Electrochemical Society, révèle que maintenir une batterie LFP à un état de charge élevé entraîne la formation de composés nocifs à cause de la haute tension et de la chaleur générée. Ces derniers se déposent sur l'électrode négative et consomment le lithium. Ils provoquent ainsi une dégradation prématurée des cellules. Les chercheurs ont observé que les cycles de recharge fréquents à des niveaux compris entre 75 % et 100 %, augmentent les réactions négatives dans l'électrolyte, ce qui réduit la durée de leur vie.

Le Dr Jeff Dahn, chercheur renommé et auteur principal de l'étude, explique que pour prolonger la durée de vie des batteries LFP, il serait préférable de les maintenir à des niveaux de charge plus bas. Toutefois, il reconnaît que cette approche n'est pas toujours pratique pour les utilisateurs au quotidien. En effet, des cellules à un niveau de charge élevé restent bénéfiques dans certaines situations, comme les longs trajets, les pannes de courant ou pendant l'hiver. L'étude montre qu'il faut trouver un équilibre entre utiliser toute la capacité de la batterie et préserver sa durée de vie, tout en rappelant qu'il est préférable de suivre les conseils des constructeurs au quotidien.

Pour les autres types de batteries, comme celles à base de nickel, les recommandations actuelles restent valables. Charger à 80-90 % est conseillé pour préserver leur durée de vie. Toutefois, pour des conclusions plus précises, il pourrait être nécessaire d'attendre d'autres études spécifiques.

Source : Iopscience