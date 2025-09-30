Vous préférez les voix humaines générées par IA ou les vraies ? Cette étude répond

Une recherche montre ce que les gens préfèrent entre des voix générées par intelligence artificielle et de vraies voix humaines. Les résultats sont inattendus, et un peu effrayant.

L'intelligence artificielle peut reproduire à peu près n'importe quoi. Des photos et des illustrations majoritairement, au grand dam des ayants droit qui assimilent ça à une violation des droits d'auteur. Mais cette technologie peut aussi être utilisée pour copier des choses beaucoup plus personnelles. Les deepfakes en sont l'exemple parfait puisqu'ils mettent en scène une personne réelle comme si elle avait été filmée, alors qu'il s'agit d'un rendu entièrement artificiel.

Et si vous n'avez pas l'image, vous pouvez avoir le son. L'IA est capable d'imiter la vôtre ou celle de vos proches avec une efficacité déconcertante. S'il était assez facile de les distinguer des vraies il y a quelque temps, les progrès en la matière font que la frontière entre les deux est presque inexistante aujourd'hui. Des chercheurs ont voulu mettre ce postulat à l'épreuve des faits dans une étude dont les résultats peuvent inquiéter.

Les gens préfèrent-ils les voix générées par IA ou les vraies ?

Le principe de la recherche est simple : les participants écoutent des voix humaines, des voix IA qui les imitent et des voix IA générées de toutes pièces par des modèles de langage. On leur demande ensuite de dire qui est qui. Au final, beaucoup se trompent quand il s'agit de distinguer l'humain de l'artificiel. Mais ce n'est tout. Les scientifiques ont également voulu savoir comment était perçue chaque voix.

Les réponses sont très différentes de celles attendues : les deux voix IA sont jugées plus “dominantes” que les voix humaines. Certaines personnes estiment même qu'elles sont plus dignes de confiance. Avec de tels constats, on comprend mieux les victimes d'arnaques utilisant ce procédé. D'autant que produire un résultat satisfaisant ne nécessite pas de logiciels hors de prix ou de connaissances poussées. De nombreux outils accessibles à tous sont gratuits, et c'est bien ça le plus effrayant.

