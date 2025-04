Une démo gratuite de Star Wars Outlaws est rendue disponible sur toutes les plateformes. Elle permet d'essayer le jeu, mais il y a un petit hic.

Ubisoft annonce la disponibilité d'une démo gratuite pour essayer Star Wars Outlaws. Cette offre d'essai est disponible sur PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS5 et Xbox Series et permet de bénéficier de trois heures de temps de jeu. L'éditeur tente d'attirer de nouveaux joueurs avec cette initiative, alors que les ventes du titre développé par Massive Entertainment se sont montrées en dessous des objectifs.

C'est donc peut-être le bon moment pour sauter le pas et donner sa chance au jeu. Mais avant de vous empresser de vous rendre sur la boutique de votre plateforme pour télécharger et installer le titre sur votre machine, il y a quelques petits éléments que vous devez prendre en compte. Le plus important est que si vous décidez d'acheter Star Wars Outlaws après avoir joué à la version d'essai, vous perdrez votre progression de la démo dans le jeu complet. Vous devrez donc recommencer l'aventure depuis le début. Voilà qui n'est pas bien pratique, surtout que dans notre test de Star Wars Outlaws, nous relevons que les deux premières heures ne sont pas les plus passionnantes du jeu. Devoir les rejouer une seconde fois pourrait décourager certains joueurs.

Pas de transfert de sauvegarde entre la démo et le jeu complet

Star Wars Outlaws a été apprécié pour son respect du matériau original, avec du fan service et des caméos un peu partout pour ravir les fans de l'univers Star Wars. Son système de réputation envers les différentes factions ainsi que la beauté des décors et paysages sont aussi à ranger dans les points positifs. Au contraire, le gameplay n'est pas des plus jouissifs, qu'il s'agisse des phases d'infiltration ou de tir.

Si le jeu est sorti en 2024, il va continuer de vivre cette année avec la sortie d'un second DLC, intitulé “A Pirate’s Fortune”. L'héroïne Kay Vess y rencontrera Hondo Ohnaka, le chef d'un gang de pirates que l'on a connu dans la série The Clone Wars. Star Wars Outlaws va par ailleurs s'offrir une disponibilité sur Nintendo Switch 2.