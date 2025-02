Vous pouvez jouer à Doom dans un fichier en .txt, attention les yeux

Dans la série “faisons tourner Doom sur tout et n'importe quoi”, voici le fichier .txt. Mieux vaut être prévenu tout de suite : le résultat peut faire mal aux yeux, mais ça marche.

Imaginez un support électronique, n'importe lequel. Disons une ampoule connectée, une brosse à dent électrique, un Tamagotchi, le Bloc-notes de Windows, la Touch Bar d'un MacBook Pro… A priori, ils n'ont aucun point commun n'est-ce pas ? Et pourtant si : ils parviennent tous à faire tourner une version jouable du jeu vidéo Doom. Celui sorti en 1993 pour être précis. C'est une lubie à laquelle s'adonnent beaucoup de développeurs et autres bidouilleurs de code.

Ils se réveillent un matin et se demandent sur quoi ils vont bien pouvoir lancer Doom aujourd'hui. En prenant soin de ne pas réinventer l'eau chaude bien sûr. Si vous pensiez à une calculatrice alimentée par des patates, trop tard, ça a déjà été fait. Et dans un CAPTCHA alors ? Perdu : Doom y permet de prouver que vous êtes bien un humain. La dernière trouvaille en date est plus simple, un fichier en .txt. Atteindre le résultat souhaité a demandé beaucoup de travail en revanche.

Doom est jouable dans un fichier txt, mais ça pique un peu les yeux

L'internaute à l’origine du projet explique comment il est parvenu à ses fins : “J'ai réussi à faire tourner DOOM dans un fichier .txt. En prenant une capture d'écran de chaque image depuis DOSBox, en convertissant ces captures d'écran en caractères ASCII, puis en écrivant l'image ASCII dans un fichier .txt, j'ai pu afficher chaque image [du jeu] dans ce fichier“. Un projet qui a sans nul doute demandé beaucoup de patience.

Vous pouvez admirer le jeu dans la vidéo ci-dessous. Évidemment, n'espérez pas des couleurs, ni même des contours nets. Tout est en noir et blanc et nécessite de plisser les yeux pour comprendre ce que l'on voit à l'écran. La fidélité avec le titre original est cependant au rendez-vous, ce que l'on peut constater lorsqu'il est visible en même temps que la version .txt.