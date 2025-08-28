Vous pensez choisir vos applications sur iPhone ? C’est Apple qui a toujours le dernier mot

Apple ne possède officiellement qu’un seul magasin d’applications : l’App Store. Pourtant, la firme de Cupertino a récemment bloqué l'appli d’une boutique alternative. Si ce contrôle peut être considéré comme un gage de sécurité, il questionne les décisions potentiellement arbitraires que pourrait prendre la marque.

Apple n’est propriétaire que de l’App Store, mais l'entreprise garde un droit de regard sur les applications déployées sur ses appareils lorsqu'elles proviennent de boutiques tierces. Si elle décide de bloquer l’une d’elles, ce peut être parce que l'application est illégale, malveillante, menaçante pour la vie privée des utilisateurs ou nuisible pour la réputation d’Apple en termes de sécurité et de confidentialité.

Cette capacité à bloquer les applications qui ne sont pas issues de l’App Store peut donc être vue comme un gage de sécurité, puisque ce sont ces boutiques qu’exploitent les hackers pour déployer leurs applications espionnes – même s’ils parviennent désormais à le faire via des magasins officiels. Mais ces pleins pouvoirs d’Apple ouvrent la voie à une utilisation arbitraire, même lorsque l’application ne fait rien de condamnable. C’est dans ce contexte qu’Apple a empêché la distribution d’une application.

Apple garde un droit de regard sur les magasins d’applications tiers

La marque à la pomme a récemment désactivé iTorrent, une application de torrent apparue sur un magasin tiers en Europe, qui permet le téléchargement de fichiers volumineux, entre des centaines d’utilisateurs et de serveurs. Ce n’est pas illégal en soi, mais ce qui peut l’être en revanche, c’est la nature des fichiers téléchargés : films, séries, musiques, logiciels. En effet, ces contenus sont protégés par le droit d’auteur, et les télécharger sans autorisation constitue une violation de ce droit, en plus de priver les créateurs de revenus – c’est pour cela que ces applications sont dans le viseur des ayants droit et des autorités. Le développeur d’iTorrent, Daniil, Vinogradov, déclare avoir demandé à Apple des explications, plusieurs fois, en vain. Il est donc impossible de savoir si Apple l’a bloquée pour cette raison.

Les boutiques d’applications tierces s’inscrivent dans une finalité assez floue. Leur but, selon nos confrères d’AppleInsider, est de permettre aux plus gros développeurs, comme Epic Games, de gagner encore plus d’argent en contournant la « taxe Apple ». Si certains estiment que ces boutiques alternatives offrent davantage de choix aux utilisateurs, la réalité est plus complexe. Elles annihilent la simplicité du processus qui se résumait auparavant à voir une appli et la télécharger. Aujourd’hui, être dans une zone permettant l’accès à ces magasins implique de choisir le store, s’interroger sur les conséquences lorsqu’on quitte la région et avoir affaire à des sociétés qui n’ont pas la réputation de la firme de Cupertino à préserver. Pour être vraiment intéressante, il faudrait donc qu’elles proposent des applications vraiment moins chères.