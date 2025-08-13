Un logiciel espion Android se cache peut-être derrière votre antivirus, voici comment vous protéger

Les fausses applications derrière lesquelles se cachent des logiciels espions gangrènent les magasins d’applications officiels ces derniers temps. Cette fois-ci, Kaspersky a découvert un logiciel espion qui se cache derrière des antivirus afin de vous dérober photos et mots de passe. Voici comment vous en prémunir.

Décidément, les cybercriminels sont sur tous les fronts en ce moment, et en particulier sur celui des logiciels espions dissimulés derrière de fausses applications disponibles via les boutiques officielles. Le comble dans tout cela, c’est que la plupart se font passer pour des outils censés garantir votre sécurité en ligne, tels que des VPN.

C’était le cas pour la campagne malveillante déployée par VexTrio Viper découverte par Infoblox, mais aussi pour celle de MuddyWater révélée par Lookout. Cette fois-ci, Kaspersky a signalé un nouveau logiciel espion Android qui se fait passer pour une application antivirus.

Un logiciel espion Android se cache derrière un antivirus pour voler vos données

Selon nos confrères de Tom’s Guide, Kaspersky a découvert un logiciel espion Android baptisé LunaSpy. Il infiltre les smartphones depuis février dernier, au moins, via des applications de messagerie en envoyant des liens malveillants et se ferait passer pour un antivirus ou une application de protection bancaire.

LunaSpy opère sous couvert d’analyser votre téléphone à la recherche de virus. Le but ? Vous inciter à lui donner des autorisations, lui permettant en fait de voler vos mots de passe, vos photos. Le logiciel espion peut aussi enregistrer votre écran et exécuter des commandes sur votre appareil. Il transmettrait ensuite les données dérobées à plus de 150 serveurs exploités par les cybercriminels afin de contrôler les appareils infectés. Les pirates disposent de plusieurs modes opératoires pour déployer leur logiciel espion. Voici quelques recommandations pour vous protéger de ce type d’infection :

Ne cliquez pas sur des liens suspects ou dont la source n’est pas sûre.

Ne téléchargez pas de pièces jointes à des mails provenant d’expéditeurs inconnus.

Privilégiez les boutiques d’applications officielles – même si ce n’est plus suffisant pour garantir votre sécurité.

Enquêtez sur les applications : lisez et croisez les avis et vérifiez les notes, surtout lorsqu’elles sont recommandées par des inconnus sur Internet.

Vérifiez l’activation de Google Play Protect sur vos appareils Android.

Limitez le nombre d’applications installées : en ayant moins d’applications, vous réduisez les risques d’applications malveillantes ou piratées.

Sensibilisez vos proches aux bonnes pratiques.

En suivant ces bonnes pratiques, vous devriez réduire le risque d’être victime de logiciels malveillants.