Vous ne savez plus quelles empreintes vous avez enregistré sur votre smartphone ? Android 16 va vous aider

Android 16 ajoute une option bienvenue pour les étourdis qui oublie quelles empreintes digitales se trouvent sur leur smartphone. Elle est très simple d'utilisation, voici comment elle fonctionne.

Comment est-ce vous déverrouillez votre smartphone ? Un code PIN ? Un schéma ? Une empreinte digitale ? Cette dernière option est souvent préférée pour sa facilité d'exécution, surtout que le temps où les capteurs n'étaient pas très réactifs est révolu. Vous pouvez même enregistrer plusieurs doigts si vous le souhaitez, histoire de pouvoir accéder au mobile quelle que soit la manière dont vous vous en saisissez.

Mais peut-être qu'au final, vous remarquez que sur les 4 empreintes stockées, vous vous servez surtout de 2. Autant supprimer les autres dans ce cas. Et là vous arrivez devant la liste qui affiche “Doigt 1“, “Doigt 2“, “Doigt 3” et “Doigt 4“. Impossible de les reconnaitre, ce qui vous oblige à les effacer toutes pour recommencer le processus. Cette situation ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Dans la version bêta 1 d'Android 16 QPR1, qui fait le plein de nouveautés, l'une d'elle sert précisément aux étourdis.

Android 16 facilite l'identification de vos empreintes sur smartphone, voici comment

Repérée par nos confrères d'Android Authority, l'option est on ne peut plus simple d'utilisation. Dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par reconnaissance facile et empreinte digitale > Déverrouillage par empreinte digitale, un bouton “Vérifier les empreintes digitales enregistrées” fait son apparition. Appuyez dessus pour afficher le capteur. Posez un doigt et l'entrée correspondante sera mise en avant dans la liste, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Dans la capture d'écran, les empreintes ont été renommées par l'utilisateur, ce qui bien sûr rend la fonction d'identification peu utile. En revanche, si vous n'avez pas pris le temps de le faire, elle vous permettra de donner un nom à chacune sans avoir à les effacer puis à les réenregistrer.

Ce n'est pas quelque chose qui révolutionnera votre usage du smartphone, mais il est toujours appréciable que Google prenne le temps de développer ce genre d'ajout discret et utile. La version stable d'Android 16 est attendue dans le courant du mois de juin 2025. Les Pixel seront les premiers servis.