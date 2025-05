Google confirme à quelle date on peut espérer l’arrivée d’Android 16 sur nos smartphones

Google donne des nouvelles d'Android 16 avec la fenêtre de sortie du nouveau système d'exploitation chez les différents constructeurs. La firme confirme le début de la livraison de la version stable dès le mois prochain, avec des infos plus précises pour les Google Pixel et les smartphones Samsung.

Les détenteurs d'un smartphone Android récent ne devraient plus attendre très longtemps l'arrivée de Android 16. Le président de la division Android chez Alphabet, Sameer Samat, a profité du Android Show pour distiller quelques infos sur la date de sortie de la nouvelle version majeure du système d'exploitation.

Tout d'abord, on sait désormais que Google table sur une arrivée de Android 16 dès le mois prochain sur un nombre limité de smartphones. Comme vous vous en doutez peut-être déjà, ce sont les smartphones Google Pixel qui bénéficieront de la mise à jour avant tout le monde. Sameer Samat déclare en effet “préparez-vous à l'arrivée de mises à jour sur vos appareils Pixel dès le mois prochain”.

Les smartphones compatibles recevront Android 16 “dès le mois prochain”

Mais il y en a aussi pour les autres marques. Même s'il faut s'attendre, forcément à un peu plus d'attente, puisque la firme ne donne que “cet été” comme horizon pour ces dernières. Samsung devrait faire parti des plus réactifs sur le sujet. L'arrivée de OneUI 8 sous Android 16 est pressentie pour coller avec le lancement des nouveaux smartphones pliables de la marque.

Les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy 7 Flip 7 sont attendus pour le mois de juillet – tandis que la nouvelle interface commence déjà à être testée depuis quelques semaines sur les smartphones premium de la la firme. De quoi imaginer sans trop de risques une arrivée sur une partie de la gamme entre la fin du mois de juillet et le courant du mois d'aout. En tout cas si le développement ne butte pas sur des difficultés entre-temps.

Android 16 introduit un nouveau design baptisé « Material 3 Expressive » avec des animations plus fluides et des thèmes dynamiques. En outre, il sonne l'arrivée des Live Updates, des notifications de suivi (trajet, livraison, navigation…) épinglées en permanence sur l’écran verrouillé. Le système devrait également renforcer la sécurité des smartphones avec un bloc de protections anti-arnaque et anti-reset amélioré.