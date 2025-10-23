Vous ne savez pas dessiner ? Paint se charge de métamorphoser vos gribouillages en véritable œuvre d’art grâce à sa dernière mise à jour

Microsoft continue d’enrichir la palette de Paint de nouvelles fonctionnalités afin de le transformer en véritable logiciel de graphisme. La dernière en date repose, encore une fois, sur l’intelligence artificielle et permet de transformer n’importe quel dessin approximatif en chef-d’œuvre.

Microsoft mise tout sur l’intelligence artificielle pour transformer nos usages et s’il y a une de ses applications qui n’est pas laissée pour compte, c’est bien Paint. En l’enrichissant d’une multitude de fonctionnalités dopées à l’IA, la firme de Redmond tente de le faire passer d’un simple éditeur d’images à un véritable logiciel de graphisme venant directement concurrencer Photoshop.

Paint a gagné une gomme générative (ou Generative Erase dans la langue de Shakespeare et équivalent de la gomme magique de Google), et le Generative Fill y a également fait son apparition afin de permettre aux utilisateurs d’ajouter ou de modifier des éléments grâce à une simple description textuelle. Mais Microsoft pousse les curseurs de Paint encore plus loin avec sa dernière mise à jour.

Paint transforme désormais vos dessins en chef-d’œuvre grâce à Restyle, sa nouvelle fonctionnalité IA

Si vous êtes un adepte des dessins approximatifs (parce que vous ne savez pas faire autre chose), vous n’aurez plus à rougir de vos esquisses : Paint se charge désormais de les métamorphoser en œuvre d’art grâce à Restyle, une fonctionnalité IA introduite avec sa dernière mise à jour. Le logiciel analysera vos croquis pour les redessiner dans le style artistique que vous aurez choisi parmi ceux proposés.

Annoncée sur le blog Windows de Microsoft, cette nouvelle fonctionnalité semble s’inspirer de la fonction Remix de Google Photos, ou encore des possibilités offertes par les divers outils d’IA génératives d’images, comme ChatGPT ou Nano Banana de Gemini. Voici comment l’utiliser :

Ouvrez Paint,

Cliquez sur Restyle dans le menu Copilot,

dans le menu Copilot, Sélectionnez un style parmi ceux prédéfinis,

Appuyez sur Générer.

Microsoft précise que vous pourrez ensuite ajouter vos images transformées « au canevas, les copier ou les enregistrer pour plus tard ». Pour le moment, Restyle n’est disponible que pour les membres du programme Windows Insider. Pour en profiter, il est nécessaire de se connecter à son compte Microsoft et de posséder un PC Copilot+ doté d’une puce Snapdragon, puisque le traitement s’effectue localement.