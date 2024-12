Vous ne pouvez plus passer les publicités de TF1 avec le contrôle du direct, quel que soit votre opérateur

TF1 ne veut pas que vous puissiez zapper les publicités en passant par le contrôle du direct. Après Free, le groupe bloque cette possibilité chez tous les opérateurs, pour toutes ses chaînes.



Vous aimez les publicités ? Il y en a des drôles, c'est indéniable. Mais le plus souvent, elles sont pénibles et surtout trop longues. Subies pendant des dizaines d'années sur les chaînes de télévision, une fonctionnalité est venue donner plus de latitude aux spectateurs : le contrôle du direct. Pour rappel, il s'agit d'une option disponible chez tous les opérateurs qui permet de mettre en pause une diffusion en direct puis de la reprendre, avec la possibilité d'avancer ou reculer dans le temps.

Beaucoup s'en sont servis comme d'un moyen d'éviter les pubs. Vous démarrez l'enregistrement quand votre programme commence, vous patientez 10 ou 20 minutes puis vous le lancez. Et dès que les réclament arrivent, vous appuyez sur la touche avance rapide de la télécommande. Une technique simple et efficace qui n'était pas du goût de TF1. Début décembre, le groupe interdit la manœuvre pour tous les abonnés Free. Ce n'était qu'une question de temps avant que les autres opérateurs suivent le mouvement.

Il n'est plus possible de sauter les pubs de TF1 grâce au contrôle du direct sur sa box Internet

Désormais, si vous essayez d'accélérer le direct enregistré au moment des publicités, vous verrez le message “À la demande de TF1, cette action est bloquée durant ce passage publicitaire“. Selon une source citée par nos confrères de Clubic, le groupe audiovisuel a effectivement sollicité les opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom, après Free, pour qu'ils mettent en place le blocage constaté.

Canal+, par intermédiaire de son service myCanal, est également concerné. Notez que le passage des pubs devient impossible sur l'ensemble des chaînes de TF1 accessibles gratuitement sur les box, ce qui inclut donc TMC et TFX.

Pour le moment, il existe une solution pour parvenir quand même à vos fins : changez de chaîne, attendez quelques secondes et revenez à celle sur laquelle vous avez lancé le contrôle du direct. Vous pourrez alors utiliser l'avance ou le retour rapide pour reprendre là où vous le souhaitez. Profitez-en, cette astuce risque fort d'être “corrigée” dans peu de temps.

