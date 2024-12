Comment faire pour regarder TF1 depuis l’étranger ?

Pour des questions de droits de diffusion, TF1 n'est officiellement disponible qu'en France. La chaîne et sa plateforme de streaming TF1+ sont donc bloquées à l'étranger, mais il est possible de passer outre cette restriction en utilisant un VPN. Explications.

Chaînes en direct, programmes en replay ou contenus de vidéo à la demande, TF1 et sa plateforme numérique TF1+ (anciennement MyTF1) ne sont accessibles que depuis la France. Vous résidez à l'étranger ou partez en voyage dans un autre pays et souhaitez tout de même regarder TF1 ? Sachez qu'il est possible de contourner les restrictions de géolocalisation et de débloquer TF1+ depuis n'importe où dans le monde. Vous pourrez ainsi visionner sans problème les programmes phares des chaînes du groupe TF1, comme Star Academy, Koh Lanta, ou la série événement Cat's Eyes, ainsi que les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI en direct.

Comment accéder à TF1 depuis l'étranger

Le meilleur moyen pour regarder TF1 depuis un autre pays que la France est d'utiliser un VPN. TF1 utilise l'adresse IP depuis laquelle vous êtes connecté pour déterminer si vous être localisé en France ou non. Le recours à un service de VPN va vous permettre de modifier cette adresse IP aux yeux de TF1 en passant par un serveur intermédiaire, qui est lui bien situé en France. La plateforme n'y voit que du feu et vous pouvez alors normalement parcourir TF1+ pour choisir votre programme.

Attention, il ne s'agit pas d'utiliser le premier fournisseur de VPN venu, le choix de son service est primordial. Tout d'abord, il faut éviter les VPN gratuits. Ceux-ci souffrent de graves défauts qui ne sont pas compensés par la poignée d'euros économisés par rapport à l'utilisation d'un VPN premium payant. Les VPN gratuits ne garantissent pas la sécurité de vos données et la confidentialité de vos activités en ligne. Pire, ils peuvent même les revendre à des tiers pour se rémunérer.

De plus, la plupart des VPN gratuits limitent le choix des emplacements de serveurs. Il vous faut absolument un serveur situé en France pour accéder à TF1, ce dont vous ne pourrez pas avoir sur la grande majorité des solutions gratuites. Les infrastructures techniques des VPN gratuits sont aussi très limitées, bridant les débits de votre connexion internet et faisant subir à l'utilisateur une latence élevée, ce qui constitue un problème pour bénéficier d'une expérience de streaming vidéo en bonne qualité. Passer par un VPN payant garantit de bien meilleures performances.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES OFFRES DE NORDVPN

En outre, les grands acteurs de l'audiovisuel comme TF1 se protègent tous contre les VPN grâce à des systèmes de détection. Les VPN gratuits sont très souvent repérés et se voient bloqué l'accès à la plateforme. Les meilleurs VPN du marché vont mettre en place des technologies permettant de dissimuler le fait que vous avez recours à un VPN, comme les serveurs obfusqués de NordVPN, par exemple, pour tromper la vigilance des plateformes.

Quel VPN choisir pour regarder TF1 ?

Vous en avez probablement déjà entendu parler et sa réputation n'est pas usurpée, NordVPN est l'un des meilleurs fournisseurs de VPN du marché. Surtout, il permet efficacement de regarder TF1 depuis un pays étranger. Il dispose de centaines de serveurs situés en France, à Paris et Marseille, permettant d'accéder à TF1+ (et à la plupart des autres services audiovisuels français) en toute simplicité, en utilisant son compte habituel. NordVPN propose par ailleurs des serveurs dans plus d'une centaine de pays, donnant la possibilité aux utilisateurs de visionner des contenus qui ne sont pas disponibles en France : films récents sujets à la chronologie des médias, programmes sportifs en clair…

NordVPN a le mérite de proposer une interface bien pensée et simple à prendre en main. La connexion VPN est fiable et rapide, des caractéristiques indispensables pour obtenir une bonne qualité de streaming vidéo, sans artefacts dans l'image ou de problème de mémoire tampon. NordVPN a développé NordLynx, son propre protocole VPN propriétaire. Basé sur WireGuard, il vient l'améliorer en alliant performances et sécurité pour n'avoir à faire aucun compromis.

Un compte NordVPN peut être utilisé sur 10 appareils en simultané. Le service est compatible avec les principaux systèmes d'exploitation, dont Windows, macOS, Linux, Android et iOS, et peut aussi être utilisé sur Smart TV, box TV ou consoles de jeu. NordVPN vient aussi avec des outils contre le pistage en ligne, les logiciels malveillants ou la publicité. Vous ne prenez aucun risque à l'essayer puisque la plateforme offre une garantie satisfait ou remboursé pour une durée de 30 jours.

Les alternatives pour voir TF1 hors de France

Il existe quelques autres solutions pour visionner TF1 quand on n'est pas en France, mais elles sont toutes payantes et présentent un rapport qualité-prix moins avantageux que d'investir dans un VPN. Si vous êtes dans un pays membre de l'Union européenne, vous pouvez souscrire un abonnement TF1+ Premium pour accéder à la plateforme comme si vous étiez en France. Vous pouvez aussi opter pour un abonnement à Molotov Extra ou Extended pour accéder aux chaînes en direct du Groupe TF1, là encore uniquement si vous êtes au sein de l'UE. Pour les pays hors Europe, le VPN est le seul moyen d'accéder à TF1, et à bien d'autres contenus géorestreints.