Microsoft veut imposer son moteur de recherche Bing dans Chrome

Microsoft va forcer les utilisateurs d’Office 365 ProPlus à changer de moteur de recherche. Sous Chrome, le moteur de Google laissera place à celui développé par l’entreprise de Redmond : Bing.

Très prochainement, l’outil d’installation d’Office 365 ProPlus va changer. Le logiciel offrira par défaut une extension destinée à modifier le moteur de recherche par défaut de Chrome. Une fois mis en place, le navigateur n’effectuera plus de requête sur Google, mais sur Bing, la solution maison de Microsoft. Une modification qui peut paraître anodine, mais sur laquelle Microsoft mise beaucoup. Et qui n’est pas du goût de tout le monde, on le comprend.

Office 365 installe Bing par défaut dans le navigateur Chrome

Dès le mois prochain, l’installation d’Office 365 ProPlus installera donc sa propre extension pour Chrome, laquelle changera le moteur de recherche par défaut. La suite bureautique destinée essentiellement aux entreprises proposera aux utilisateurs de lancer des recherches à l’aide de Bing plutôt que de Google. Cette installation sera appliquée dans les pays suivants : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, les États-Unis et l’Inde.

« En faisant de Bing le moteur de recherche par défaut, les utilisateurs de votre organisation possédant Google Chrome pourront tirer parti de Microsoft Search, y compris pouvoir accéder aux informations relatives à l’espace de travail directement depuis la barre d’adresses du navigateur« , explique ainsi Microsoft dans un document d’assistance. « Microsoft Search fait partie de Microsoft 365 et est activé par défaut pour toutes les applications Microsoft qui le prennent en charge« , ajoute l’entreprise de Redmond.



Mais, on l’aura compris, Microsoft souhaite faire la promotion de son propre moteur de recherche, quitte à forcer la main aux utilisateurs de Chrome en entreprise. Certes, il sera néanmoins possible d’exclure l’extension au moment de l’installation soit à l’aide de l’outil Déploiement d’Office, soit en configurant la stratégie de groupe. Mais la grogne monte du côté des administrateurs, qui expriment tantôt leur mécontentement sur Reddit, tantôt sur GitHub. Si certains s’opposent farouchement à cette installation, d’autres comprennent la position de Microsoft, mais auraient aimé que cette installation soit proposée de manière facultative.