Vous n’aimiez pas le nouveau mini-lecteur YouTube ? Nous avons une bonne nouvelle !

YouTube a décidé de revenir à son design classique pour le mini-lecteur, après des retours négatifs. Ce changement, apporté par une nouvelle mise à jour, redonne aux utilisateurs une interface plus familière et moins intrusive.

Les changements de design dans les applications populaires suscitent souvent des réactions partagées, et YouTube n’échappe pas à la règle. En juillet, la plateforme avait introduit un nouveau mini-lecteur flottant en mode “picture-in-picture” (PiP), conçu pour apparaître dans les coins de l’écran. Si certains utilisateurs y voyaient une modernisation, beaucoup l’ont trouvé gênant lorsqu’il a été déployé plus largement il y a quelques semaines. La tendance de ce dernier à bouger et ses nombreux bugs, comme des vidéos qui se mettaient en pause ou disparaissaient, ont particulièrement agacé les utilisateurs.

Face à ces critiques, YouTube a finalement décidé de faire marche arrière. Avec la version 19.45.36 de son application, le mini-lecteur classique fait son grand retour. Ce dernier, plus simple et fixe, reste docké en bas de l’écran avec des contrôles basiques bien visibles. Les utilisateurs saluent cette décision. Ils estimant que l’ancien design était moins intrusif et beaucoup plus pratique.

Le mini-lecteur flottant de Youtube disparaît après des critiques sévères

Cette décision marque un rare revirement de la part de YouTube, qui avait initialement défendu le mini-lecteur flottant comme un “test expérimental”. Les utilisateurs se plaignaient particulièrement de son imprévisibilité : le moindre geste, comme vérifier une notification ou tourner l’écran, pouvait interrompre la lecture. Ces problèmes ont suscité une vague de mécontentement sur les réseaux sociaux, avec des threads sur Reddit attirant des centaines de commentaires dénonçant cette fonctionnalité.

Le retour du mini-lecteur classique n’est cependant pas encore effectif pour tous, et YouTube n’a pas encore fait d’annonce officielle sur ce changement. Certains rapportent ne pas encore avoir accès à l’ancienne version, ce qui suggère un déploiement progressif. Ce revirement intervient dans un contexte plus large de critiques envers la plateforme, qui a récemment fait face à des bugs liés à la vitesse de lecture et à des tests controversés de navigation par balayage. Par exemple, une modification actuellement en cours de test remplace le balayage vers le bas, qui minimisait les vidéos, par un défilement vertical. Ce geste, qui lance la vidéo suivante en mode plein écran comme pour les Shorts, perturbe les habitudes et pourrait bien susciter de nouvelles critiques si elle venait à être généralisée.