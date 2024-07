YouTube teste un PiP plus visible, vous n’aurez plus besoin de plisser les yeux pour voir vos vidéos

YouTube pour Android teste actuellement un nouveau miniplayer en mode Picture-in-Picture (PiP) qui offre une fenêtre vidéo plus grande et modulable. Ce design repensé permet de le redimensionner et de le déplacer comme bon vous semble.

Depuis plusieurs années, YouTube explore différentes manières d'améliorer l'accès et l'utilisation de sa plateforme. Parmi les fonctionnalités les plus marquantes, le mode Picture-in-Picture (PiP) permet aux utilisateurs de continuer à visionner des vidéos dans une fenêtre flottante tout en utilisant d'autres applications. Initialement, cette fonction était limitée aux abonnés YouTube Premium, mais des essais de déploiement pour les utilisateurs gratuits ont débuté en 2018 aux États-Unis, avant de s'étendre progressivement à d'autres régions.

Le nouveau miniplayer PiP, testé actuellement sur YouTube pour Android, représente une avancée subtile mais de taille. Il offre une interface plus flexible et intuitive qui permet de le redimensionner et de déplacer la fenêtre vidéo selon les préférences de l'utilisateur. Contrairement à l'ancien, qui était figé en bas de l'écran, cette nouvelle version fonctionne comme une véritable fenêtre PiP qui améliore l'accessibilité et la convivialité de la plateforme.

Le nouveau PiP de Youtube est plus grand et il peut même être redimensionné comme bon vous semble

Ce nouveau miniplayer se présente sous la forme d'un rectangle aux coins arrondis. Ce dernier peut être déplacé et redimensionné à volonté. Les commandes de lecture, qui incluent les boutons de lecture/pause et de saut de 10 secondes, sont intégrées de manière simple et intuitive. Ce design modernisé est disponible dans la version 19.29.37 de l'application YouTube pour Android. Il facilite la navigation sur l'application tout en continuant de regarder des vidéos.

Ce nouveau miniplayer PiP, peut être bientôt accessible à tous les utilisateurs Android, va offrir plus de confort qu'auparavant. Au lieu de l'ancien format réduit et limité, ce nouveau design permet de redimensionner la fenêtre vidéo pour qu'elle occupe une plus grande partie de l'écran, facilitant ainsi le visionnage tout en parcourant d’autres vidéos. Actuellement en phase de test, cette fonctionnalité devrait être déployée plus largement dans les mois à venir.

