Le vaisseau Starliner émet un son inquiétant et personne ne sait d’où il vient, écoutez-le

L'astronaute Butch Wilmore, actuellement à bord de l'ISS, a contacté la Terre pour faire entendre un bruit étrange en provenance du vaisseau Starliner. Pour le moment, personne ne comprend d'où vient ce son.

Décidément, le feuilleton Starliner est plein de rebondissement. Si vous ne l'avez pas suivi, un petit rappel s'impose. Le 5 juin dernier, la capsule Starliner, développée par Boeing, décolle enfin après de nombreux reports. À son bord, les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams. Le vaisseau se dirige vers la Station spatiale internationale et s'y amarre le lendemain malgré plusieurs difficultés lors du trajet. Résultat : le retour prévu le 14 juin est annulé et depuis, les deux voyageurs de l'espace sont bloqués sur l'ISS.

Au final, la NASA décide que Starliner reviendra sur Terre le 6 septembre, mais sans personne à l'intérieur. En attendant, la vie continue là haut. Samedi 31 août, alors que Butch Wilmore vaquait à ses occupations, il remarque quelque chose d'inhabituel en provenance de la capsule. Il décide alors de contacter la base de Houston pour leur en faire part et ce qu'il partage laisse tout le monde perplexe.

Écoutez le son étrange qu'émet le Starliner, son origine est inconnue

“J'ai une question à propos du Starliner“, commence Wilmore une fois la connexion avec la Terre établie. “Il y a un bruit étrange provenant du haut-parleur […]. Je ne sais pas ce qui le produit“. L'astronaute place alors son micro près du haut-parleur en question et fait entendre “comme un bruit pulsé, presque comme un ping de sonar“. C'est en tout cas ainsi que les contrôleurs au sol qualifient le curieux son.

Vous pouvez écoutez la conversation et le bruit sur les forums de la Nasa. Notez que personne ne semble s'inquiéter à l'heure actuelle. Entendre de tels phénomènes n'est pas nouveau : c'est arrivé par exemple en 2003 lors du vol de Yang Liwei, le premier astronaute chinois à se rendre dans l'espace. Le bruit était similaire et provenait de déformations du vaisseau dues à la différence de pression entre ses parois internes et externes.