Les ingénieurs de Boeing et de la NASA s’activent au sol mais le retour est toujours incertain des astronautes

Les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams sont toujours bloqués dans l'espace après des problèmes techniques sur le Starliner. Les ingénieurs de Boeing et de la NASA ont terminé une série de tests au sol pour diagnostiquer ces problèmes. Bien que les essais soient terminés, la date de leur retour reste incertaine.

La capsule Starliner de Boeing, après des années de développement et de retards, a récemment réussi son amarrage à la Station Spatiale Internationale (ISS). Cependant, cette mission n’a pas été sans problèmes techniques. Des fuites d'hélium et des soucis de propulseurs ont été détectés après le lancement. Ces incidents ont retardé le retour des astronautes Butch Wilmore et Suni Williams qui était prévu pour le 14 juin.

Depuis plusieurs semaines déjà, les ingénieurs de Boeing et de la NASA se concentrent sur des tests au sol du propulseur du système de contrôle de réaction (RCS) du Starliner. Ces tests ont été réalisés au White Sands Test Facility aux USA dans l'État du Nouveau-Mexique pour reproduire les conditions exactes du vol récent du Starliner. Les équipes ont soumis le propulseur à des séquences de lancement et d’amarrage stressantes, avec plus de 1 000 impulsions pour simuler les conditions du Crew Flight Test (CFT), ainsi que des scénarios de désamarrage et de combustion de désorbitation.

Les propulseurs du Starliner de Boeing ont ont fortement été dégradés en vol

Les tests ont révélé que les propulseurs du Starliner ont subi une dégradation très importante de leur poussée en raison de conditions thermiques élevées durant le vol. Les équipes ont collecté des téraoctets de données lors de ces tests initiaux et ont ensuite réalisé des tests supplémentaires plus agressifs pour simuler de manière plus précise les conditions extrêmes rencontrées en vol. Ces épreuves ont été cruciales pour comprendre les performances du système et identifier les points de défaillance.

Actuellement, les ingénieurs sont en train de démonter et d'inspecter les moteurs. Steve Stich, directeur du programme Commercial Crew de la NASA, a déclaré que cette analyse est essentielle avant de pouvoir procéder à une revue de préparation au vol de l'agence. Cette revue déterminera si le Starliner est en état de ramener les astronautes en toute sécurité. L’agence spatiale américaine et Boeing prévoient de fournir plus d'informations lors d'une conférence dans les jours à venir.

