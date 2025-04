Vous avez un exposé ou un rapport à faire ? Cet outil IA de Google s’occupe des recherches

Google intègre une nouvelle fonction à son outil d’IA NotebookLM. Il peut désormais chercher lui-même les documents dont vous avez besoin. Fini les longues heures passées à collecter vos sources à la main.

L’intelligence artificielle transforme peu à peu notre manière de travailler, et Google l’intègre désormais dans presque tous ses services. Recherche, rédaction, messagerie ou organisation : chaque outil bénéficie de fonctions générées automatiquement. Dans cette logique, l’entreprise a lancé NotebookLM, un assistant de recherche capable de résumer des documents, extraire des informations et organiser des idées. Pensé pour les étudiants, les chercheurs ou les professionnels, cet outil s’appuie sur Gemini, l’IA déjà présente dans Gmail, Google Docs ou encore Android.

Jusqu’ici, l’un de ses principaux freins était l’obligation de fournir soi-même les documents à analyser. L’utilisateur devait importer manuellement ses propres sources, qu’il s’agisse de textes, de PDF ou de notes. Une étape indispensable, mais contraignante, surtout lorsqu’on ne dispose pas encore de contenus précis à exploiter. Cela limitait son usage aux projets déjà bien structurés ou aux utilisateurs ayant accès à des bases documentaires.

NotebookLM devient plus autonome grâce à sa recherche intelligente de documents

Désormais, cette contrainte disparaît. Une nouvelle fonction “Découvre des sources” vient d’être ajoutée à NotebookLM. Elle permet à l’outil de rechercher automatiquement des sources pertinentes en ligne, simplement à partir d’une description du sujet. Concrètement, il suffit d’indiquer ce que vous cherchez et l’appli proposera jusqu’à dix documents issus du web, qu’il s’agisse d’articles ou de PDF. Vous pouvez ensuite en sélectionner quelques-uns, ou les importer tous, pour que l’IA puisse s’appuyer dessus. L’ensemble du processus reste intégré dans l’interface du service, ce qui évite d’avoir à jongler entre plusieurs outils ou navigateurs.

Cette évolution rend l’outil bien plus souple, notamment pour les projets qui débutent sans base documentaire solide. NotebookLM va trouver des documents pertinents, les résumer et à répondre à des questions en citant ses sources. Contrairement à certaines fonctions IA récemment ajoutées dans Google Docs, cette recherche intelligente est entièrement gratuite. Et pour ceux qui veulent se laisser guider, un bouton “Je me sens curieux” permet de générer un sujet au hasard, puis de trouver automatiquement des documents correspondants. Cette approche rend l’exploration de nouvelles thématiques plus simple, mais aussi plus accessible à un public non expert.