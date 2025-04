L’une des meilleures fonctions IA de Google Docs arrive enfin en français

Google Docs intègre de plus en plus l’intelligence artificielle dans ses services. L’une de ses meilleures fonctions était jusqu’ici réservée aux anglophones. Elle devient enfin accessible en français grâce à une mise à jour importante.

Google renforce progressivement sa suite bureautique avec des outils pratiques basés sur l’IA. Sur Google Docs, une fonction récente permet par exemple de générer automatiquement un résumé d’un document partagé. Très utile pour lire rapidement des notes de réunion, des projets collaboratifs ou des documents techniques. Gmail a lui aussi profité d’une amélioration : l’outil “Aidez-moi à écrire”, qui reformule ou rédige des mails à partir d’une simple consigne, prend désormais en charge le français, l’italien et l’allemand. Toutes ces avancées reposent sur Gemini, l’intelligence artificielle de la société intégrée progressivement à tous ses services.

Dans cette continuité, Google Docs reçoit aujourd’hui une mise à jour majeure pour Help me create. Cette fonctionnalité lancée fin 2024 permet de générer un document complet à partir d’un simple message. Elle était jusqu’à présent disponible uniquement en anglais, ce qui limitait son utilisation dans de nombreux pays. Avec l’ajout de plusieurs langues, l’outil devient bien plus accessible.

Google Docs déploie « Help me create » en français, allemand, japonais et quatre autres langues

La fonction prend désormais en charge le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le portugais, le japonais et le coréen. Elle peut créer un document structuré à partir d’un message simple, comme « Fais moi un discours pour un anniversaire de mariage ». En quelques secondes, le texte est rédigé, mis en page, et enrichi d’éléments comme des titres, des listes ou des suggestions d’images. Pour les utilisateurs qui le souhaitent, l’outil peut s’appuyer sur les fichiers Google Drive accessibles pour compléter automatiquement le contenu avec des informations pertinentes ou des éléments visuels.

Ce service reste toutefois réservé à un public spécifique. Il est uniquement proposé aux utilisateurs disposant d’un abonnement Google One AI Premium, ainsi qu’aux comptes Business, Enterprise, Gemini Education, Gemini Business et Gemini Enterprise. Le déploiement de la mise à jour est déjà en cours. Google poursuit ainsi son intégration poussée de Gemini dans ses applications. L’objectif est clair : permettre la création de contenus rapides, structurés et multilingues, directement depuis ses outils les plus utilisés, sans compétences techniques particulières.