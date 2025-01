Vous allez pouvoir tester la Switch 2 avant tout le monde, voici comment vous inscrire

La Switch 2 a enfin été officialisée ! Nintendo a levé le voile sur sa machine, sans toutefois donner beaucoup d’informations à son sujet. Il sera possible de l’essayer en avant-première en avril prochain à Paris. Voici comment procéder.

C’est fait ! La Switch 2 a été officialisée par Nintendo ce jeudi 16 janvier. Pour l’instant, on n'en sait pas beaucoup, mais on connaît au moins le design de la bête. La firme de Kyoto en dira plus très bientôt et laissera même les fans la prendre en main en avant-première.

En effet, elle va organiser de grandes sessions test un peu partout dans le monde afin de laisser le grand public approcher la machine. En Amérique du Nord, en Asie, en Australie… et aussi en Europe ! Voici les dates livrées par le constructeur :

Paris : du 4 au 6 avril

Londres : du 11 au 13 avril

Milan : du 25 au 27 avril

Berlin : du 25 au 27 avril

Madrid : du 9 au 11 mai

Amsterdam : du 9 au 11 mai

Comment s’inscrire pour essayer la Switch 2 en avant-première ?

En France, il faudra donc monter sur Paris pour essayer la machine. L’évènement se tiendra au Grand Palais, à deux pas des Champs Elysées. Pour y participer, rien de plus simple : il suffit de s’inscrire sur ce site entre le 17 janvier (15 heures) et le 26 janvier (23h59). Passé ce délai, ce sera fichu. Nintendo précise que les visiteurs sans billet qui viendront sur place ne seront pas admis. Une fois inscrit (à l’aide de votre compte Nintendo), tout n’est pas joué, puisqu’un tirage au sort aura ensuite lieu. Il faudra donc croiser les doigts.

A lire aussi – Voici enfin la Switch 2 ! Après des mois d’attente, Nintendo met fin à un suspens insoutenable

Nintendo sait que la Switch 2 est très attendue et n’hésite pas à faire monter la sauce avec de tels événements. Ce n’est pas la première fois que la firme japonaise emploie cette stratégie. En 2011, de telles événements avaient déjà été organisés afin de montrer au grand public les capacités de la Nintendo 3DS. Plus récemment (2018), ça a été le Nintendo Labo qui avait été présenté de la sorte.

Pour rappel, la Switch 2 sera dévoilée plus en détail lors d’un Nintendo Direct le 2 avril prochain.