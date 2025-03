Ce nouveau bouton sur Gmail va vous faire gagner un temps fou pour organiser vos rendez-vous

Google continue d’enrichir ses outils avec l’intelligence artificielle pour maintenant simplifier la gestion des rendez-vous et réunions. Gmail intègre désormais un bouton pour ajouter des événements à Google Calendar en un clic.

L’intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos applications du quotidien. Google, avec son assistant IA Gemini, multiplie les intégrations pour rendre ses services plus intuitifs. Dans Gmail, plusieurs fonctionnalités basées sur ce dernier existent déjà, comme le résumé de conversations ou la rédaction automatique d’emails. Désormais, la messagerie va encore plus loin en facilitant l’organisation des événements. Avec cette évolution, l’objectif est de réduire le temps passé à saisir des informations et d’automatiser au maximum les tâches répétitives.

Une nouvelle mise à jour introduit un bouton “Ajouter à Calendrier” directement dans Gmail. Cet outil, réservé aux abonnés AI Premium et aux utilisateurs de Google Workspace, permet de créer un événement en un seul clic. Plus besoin de copier les informations d’un email et de les saisir manuellement dans Google Calendar. En détectant automatiquement les détails importants d’un message, cette fonctionnalité simplifie la planification des rendez-vous et des réunions, notamment dans un cadre professionnel.

Gmail permet d’ajouter un événement à Google Calendar en un clic

Ce bouton, situé en haut des emails, analyse automatiquement le contenu pour identifier les informations pertinentes : date, heure et lieu d’un rendez-vous. Grâce à Gemini, Gmail peut ainsi générer une entrée de calendrier sans nécessiter d’invitation explicite. L’événement est ensuite modifiable via le panneau latéral pour ajuster les détails si nécessaire. Cette automatisation évite les erreurs de saisie et assure que toutes les informations essentielles sont bien enregistrées.

Cette nouveauté s’ajoute aux autres intégrations entre Gmail et Google Calendar. Depuis quelques mois, le panneau latéral de la messagerie permettait déjà de créer des événements via Gemini. Avec ce nouveau raccourci, le processus devient encore plus rapide et fluide. Il s’inscrit dans la tendance plus large d’automatisation des tâches courantes par l’intelligence artificielle. Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée aux abonnés AI Premium et aux comptes Workspace. Cependant, comme on l’a vu récemment avec d’autres outils Gemini, Google pourrait bien la rendre accessible à tous dans quelques mois.