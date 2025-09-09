Votre voiture est une Xbox : vous allez pouvoir jouer sur l’écran embarqué de votre véhicule connecté

Le catalogue du Game Pass et vos jeux Xbox deviennent vraiment accessibles depuis n'importe quel écran. Le Xbox Cloud Gaming est maintenant disponible sur webOS ACP, le système embarqué de LG pour les véhicules connectés.

C'est le motto de Microsoft depuis quelque temps : n'importe quel appareil doté d'un écran est potentiellement une Xbox. Après avoir donné accès à son écosystème sur smartphone, PC, Smart TV ou encore Fire TV, l'entreprise va encore plus et va cette fois proposer de jouer à des titres Xbox depuis le système embarqué de sa voiture connectée.

Microsoft annonce en effet un partenariat avec LG pour mettre à disposition une application Xbox sur la plateforme webOS Automotive Content Platform (ACP). Les jeux ne tourneront bien sûr pas en local, c'est le service Xbox Cloud Gaming qui sera ainsi mis à contribution. Cela signifie que les propriétaires de véhicules compatibles doivent souscrire un forfait de données automobile, le streaming nécessitant une connexion à internet.

Après les Smart TV LG, Xbox démarque sur le système embarqué webOS ACP

Pour être en mesure de jouer, il faudra connecter une manette en Bluetooth au système d'infodivertissement embarqué. Il faut aussi être abonné au Game Pass Ultimate, seul moyen actuellement d'accéder à Xbox Cloud Gaming. Rappelons que les abonnés Game Pass Core et Game Pass Standard y auront bientôt droit également, et que c'est même déjà le cas pour les membres Insiders.

Les joueurs peuvent lancer n'importe quel jeu inclus dans leur abonnement Game Pass sur l'écran de leur voiture. Une sélection de titres que vous possédez via le Microsoft Store sont aussi jouables en streaming avec la plateforme de cloud gaming de Xbox. De quoi divertir les passagers pendant un trajet ou s'accorder une pause pour le conducteur, en attendant que son véhicule électrique recharge par exemple.

webOS ACP est déjà disponible sur la Kia EV3 en Europe, et le sera sur d'autres modèles de la marque, comme les EV4, EV5 et Sportage. Le Xbox Cloud Gaming est aussi accessible depuis les Smart TV LG depuis quelques mois.