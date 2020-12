Votre TV Sony Bravia redémarre en boucle ? Voici la solution

Plusieurs séries de téléviseurs Bravia de Sony redémarrent en boucle depuis le week-end du 12 et du 13 décembre. La firme japonaise confirme le problème, lequel ne concernerait que la France. Une méthode officielle a été publiée sur le site de Sony. Découvrez-là ici en détail, ainsi que la liste des modèles concernés.

Ce week-end, de nombreux propriétaires français d’une Bravia Sony sous Android TV n’ont plus eu la possibilité de profiter de leur télé. En effet, dans le week-end du 12 et 13 décembre 2020, la télévision ne parvient pas à finir le processus de démarrage, lequel reprend au début. Coincée dans une boucle, la télévision est donc inutilisable.

Dans un message publié sur son site dédié au support technique, Sony confirme le problème et explique qu’il est circonscrit à la France. Il n’y a donc aucune incidence hors du pays. La firme japonaise avoue en revanche ne pas être en mesure d’expliquer le problème. Mais elle soupçonne que l’accès Internet en est la cause principale. Dans son message, elle émet l’hypothèse qu’un fournisseur d’accès (sans préciser lequel) a réalisé une modification qui provoque le problème.

Quels sont les modèles concernés ?

Les modèles concernés sont toutes des Bravia fonctionnant sous Android TV. Toutes les gammes sont concernées : X, A, S et Z. En revanche, tous les modèles victimes du bug ont été lancés par Sony entre 2016 et 2019. Cela veut dire que les modèles de 2020, comme la Bravia XH90 que nous avons récemment testée, ne devraient pas poser de problème.

Voici la liste des modèles, année par année :

2019 : Séries XG80, XG81, XG83, XG85, XG87, XG90, XG95, AG8, AG9 et ZG9

Quelle est la procédure pour débloquer une Bravia victime du problème ?

Sur son site, Sony explique quelle est la procédure à suivre pour débloquer un téléviseur qui redémarre en boucle. La procédure implique malheureusement un retour en configuration d’usine, ce qui veut dire la perte de vos données personnelles, des applications installées et des paramètres. Cette procédure nécessite deux personnes.

1re étape : retour à la configuration d’usine

Si votre téléviseur est pris dans une boucle de redémarrage, il n’est pas possible de faire cette manipulation à l’aide de la télécommande (qui se connecte en Bluetooth) ou du menu d’Android TV. Il faut donc utiliser les boutons matériels présents sur le téléviseur. Il existe deux configurations possibles. Soit une configuration avec un bouton mise en marche positionnée en façade ou sur l’une des tranches. Soit une configuration avec trois touches matérielles : une pour la mise en marche et deux pour le contrôle du volume.

Débranchez le cordon d’alimentation de votre téléviseur

le cordon d’alimentation de votre téléviseur Si vous utilisez un câble Ethernet entre la télévision et le routeur de votre Box, débranchez-le aussi

Appuyez et maintenez enfoncez le bouton d’alimentation ou, si vous avez plusieurs boutons, appuyez le bouton d’alimentation la touche volume moins

enfoncez le bouton d’alimentation ou, si vous avez plusieurs boutons, appuyez le bouton d’alimentation la touche volume moins Rebranchez le cordon d’alimentation de votre téléviseur sans relâcher le ou les boutons

le cordon d’alimentation de votre téléviseur sans relâcher le ou les boutons Maintenez enfoncez jusqu’à ce que la LED en façade s’allume. Il faut attendre 10 à 30 secondes selon les modèles

jusqu’à ce que la LED en façade s’allume. Il faut attendre 10 à 30 secondes selon les modèles La couleur de la LED dépend de votre modèle : elle est blanche si vous n’avez qu’un bouton et verte si vous en avez trois

si vous n’avez qu’un bouton et si vous en avez trois Relachez le(s) bouton(s) quand la LED s’allume. Si cette dernière n’est pas allumée après 30 secondes, recommencez depuis le début

le(s) bouton(s) quand la LED s’allume. Si cette dernière n’est pas allumée après 30 secondes, recommencez depuis le début Le processus de restauration commence. Cela prend plusieurs minutes et la télévision doit redémarrer deux fois

Si la télévision ne démarre pas toute seule après la procédure de restauration, appuyez sur le bouton d’alimentation

Une fois l’écran de Bienvenue accessible, rendez-vous à l’étape 2.

Si vous êtes propriétaire d’une Bravia X74xxH ou X75xxH, la procédure est très légèrement différente. Ce n’est pas une LED de notification qui s’allume pour vous indiquer quand arrêter de maintenir les deux touches enfoncées, mais l’apparition d’un écran où s’affiche le mot « Erasing » (effacement en anglais). Pour le reste, la procédure est identique.

2e étape : Mise à jour du firmware

Le retour à la configuration usine a deux conséquences. La première est l’effacement de vos réglages et de vos données personnelles. La seconde est le retour à une version antérieure d’Android TV (celle dont bénéficiait le téléviseur à son lancement). Il est donc important de remettre à jour le firmware (ou micrologiciel) de la télévision. Mais il est impératif de ne pas connecter à Internet le téléviseur.

Ne rebranchez pas le câble Ethernet de votre téléviseur

le câble Ethernet de votre téléviseur Une fois l’écran de Bienvenue affiché, suivez les étapes de configuration , sauf celle du WiFi. Il est impératif que la télévision reste hors connexion

, sauf celle du WiFi. Il est impératif que la télévision reste hors connexion Une fois la télévision à nouveau fonctionnelle, appuyez sur la touche Aide (ou Help) de votre télécommande

(ou Help) de votre télécommande Relevez le numéro de version du firmware installé sur la télévision. Il est visible soit en haut à droite de l’écran, soit en bas à gauche

le numéro de version du firmware installé sur la télévision. Il est visible soit en haut à droite de l’écran, soit en bas à gauche Rendez-vous depuis votre ordinateur sur le site sony.fr/electronics/support

Retrouvez la page de support spécifique à votre téléviseur grâce au moteur de recherche

la page de support spécifique à votre téléviseur grâce au moteur de recherche Cliquez sur l’onglet téléchargement

sur l’onglet téléchargement Téléchargez la dernière version du firmware de votre téléviseur. Attention, le fichier pèse plus de 1 Go. Cela peut être long en fonction de votre bande passante

Décompressez le fichier zip en effectuant un clic droit et en choisissant « décompresser ici »

le fichier zip en effectuant un clic droit et en choisissant « décompresser ici » Copiez le fichier PKG (et non le dossier) à la racine d’une clé USB

Branchez la clé sur l’un des ports USB de votre téléviseur allumé

la clé sur l’un des ports USB de votre téléviseur allumé Plusieurs messages s’affichent sur la Bravia pour vous guider dans la copie et l’installation du nouveau firmware

La LED de notification (blanche ou verte) s’allume et la télévision va redémarrer une fois après avoir effectué l’installation

après avoir effectué l’installation Vérifiez comme précédemment le numéro de firmware installé. Il doit correspondre à celui de la version téléchargée sur le site de Sony

À la fin de l’étape 2, votre télévision est à nouveau fonctionnelle et elle est à jour. Sony vous déconseille dans un premier temps de rebrancher votre télévision à votre routeur pour éviter de rencontrer à nouveau le même problème et d’attendre que le support technique trouve la source du problème et donc une solution. Cependant, vous pouvez bien évidemment prendre le risque de la reconnecter (en WiFi ou en Ethernet). Si le problème de redémarrage recommence, Sony vous conseille de contacter le support technique pour un suivi personnalisé.