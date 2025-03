Votre téléphone vous empêche de dormir ? Voici quand couper les notifications

Les notifications nous accompagnent du matin jusqu’au soir, perturbant parfois nos moments de repos. Une étude récente révèle que cette hyperconnexion a un impact sur le stress et la qualité du sommeil. Les spécialistes conseillent de les désactiver bien avant le coucher pour retrouver un rythme plus apaisé.

Les smartphones et tablettes sont devenus omniprésents dans notre quotidien. Messages, réseaux sociaux, e-mails… les notifications ne s’arrêtent jamais et captent notre attention en permanence. Résultat : beaucoup de Français ont du mal à décrocher, même en fin de journée. Cette hyperconnexion a un impact direct sur le stress et le sommeil.

Une étude menée pour Kindle révèle que 85 % des Français se sentent stressés le soir à cause des notifications. Pire encore, 80 % admettent s’être déjà endormis plus tard que prévu en les consultant. L’heure moyenne du coucher en France est 23h09, mais les spécialistes du sommeil recommandent de couper les notifications au moins une heure avant pour permettre au cerveau de se détendre. Cela signifie qu’il faudrait désactiver les alertes dès 22h09 pour améliorer la qualité du sommeil.

Les notifications provoquent stress et distractions jusque tard dans la nuit

Les chiffres de l’étude sont éloquents : 63 % des Français se sentent fréquemment distraits par les notifications, et certains les consultent jusqu’à 50 fois par heure. Ce phénomène s’explique par une réaction chimique du cerveau : chaque alerte déclenche une libération de dopamine, une hormone associée au plaisir et à l’addiction. Le problème, c’est que cette hyperstimulation maintient un état de vigilance permanent, rendant l’endormissement plus difficile.

En plus du stress, les notifications perturbent aussi les moments de détente du soir. 46 % des Français déclarent être régulièrement interrompus par des alertes alors qu’ils essaient de se relaxer. Beaucoup tentent de décompresser en regardant la télévision (68 %), en écoutant de la musique (42 %) ou en lisant un livre (32 %). Cependant, ces interruptions rendent la coupure avec les écrans plus compliquée. Une solution pourrait être d’opter pour des alternatives sans distraction, comme une liseuse ou un mode silencieux sur les appareils connectés.

Les experts du sommeil conseillent plusieurs bonnes pratiques pour limiter l’impact des notifications en fin de journée. Parmi elles : éteindre les appareils électroniques au moins une heure avant de dormir, ne pas utiliser son téléphone comme réveil ou encore éviter la caféine et l’alcool avant le coucher. Ces petites habitudes peuvent favoriser un sommeil plus profond et plus réparateur.