Votre smartphone vous évitera l’intoxication alimentaire, le téléchargement illégal perd un des plus grands distributeurs, c’est le récap

Des chercheurs ont trouvé la solution contre les intoxications alimentaires, un gros collectif de piratage de contenu tire sa révérence, Google ne sait pas trop comment intégrer l’IA dans Search, c’est le récap !

Dans l’actualité du 13 juin 2023, on a noté que l’Atari 2600 va avoir droit à une nouvelle cartouche. Toujours au rayon dépoussiérage, on s’est attardé sur le test de l’Ecovacs Deebot T20 Omni, un aspirateur robot qui fait monter la température. Les amateurs de space opera et de galaxies très très lointaines se sont délectés de la bande-annonce de Star Wars Outlaws. Plus proche de nous, on a surtout remarqué cette invention de chercheurs turcs qui va nous éviter les intoxications alimentaires, ou encore la disparition de l'influent collectif de pirates, The Scene. On s’est penché également sur la stratégie à base d’IA qu’est en train d’adopter Google pour son moteur de recherche. À force de vouloir faire comme Microsoft et Bing Chat, le géant de la recherche en ligne n’est-il pas en train de se tirer une balle dans le pied ?

Les smartphones vous avertiront quand vous risquez de manger de la nourriture avariée

Manger un œuf qui n’était plus comestible, avaler un steak resté trop longtemps oublié au frigo. C’est une mésaventure très commune, et si la plupart du temps, les conséquences sont bénignes, l’intoxication alimentaire due à l’ingestion d’aliments avariés n’en reste pas moins désagréable. Des universitaires turcs ont trouvé une solution technologique à ce problème courant. Il implique l’utilisation d’un smartphone et d’une puce NFC. Consultez l’article suivant pour connaître le détail de cette invention qui, si elle n’est pas révolutionnaire, a tout de même le potentiel de changer la vie.

À lire — Votre smartphone pourra bientôt vous alerter si vos aliments ne sont plus comestibles

C’est le clap de fin pour ce célèbre groupe de piratage de contenu

The Scene est un collectif de pirates qui s’est fait connaître dans le milieu de la distribution illégale de contenu. On peut même dire que ce groupe est au sommet de ce qu’on appelle « la pyramide du piratage » tant ce nom est omniprésent sur les sites de torrents. Malheureusement pour tous les utilisateurs qui apprécient son œuvre, ce collectif a annoncé sa dissolution. Il affirme que cette cessation d’activité est en grande partie due à l’amour qu’ils ne reçoivent plus en contrepartie de leurs bons services.

À lire — Téléchargement illégal : l’un des plus gros distributeurs de séries piratées au monde disparaît

Google met de l’IA dans son moteur de recherche, mais cherche encore le bon dosage

Google vit une période critique. Alors qu’il y a un an encore, la compagnie était considérée comme précurseur dans le domaine de l’Intelligence artificielle, elle s’est depuis vue dépasser par OpenAI et son ChatGPT. Depuis, Microsoft a intégré des chatbots dans ses produits, et l’avance substantielle de Google dans le domaine de la recherche en ligne ne fait que s’effriter. La réaction de Mountain View prend la forme d’une IA, intégrée au moteur de recherche de la compagnie. Pour l’instant, les deux technologies ont du mal à cohabiter.

À lire — Google teste son nouveau moteur de recherche dopé à l’IA, et ce n’est pas forcément une bonne idée