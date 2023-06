Votre smartphone pourra bientôt vous alerter si vos aliments ne sont plus comestibles

Des chercheurs ont créé un capteur capable de détecter si un aliment n’est plus comestible. Ce détecteur, qui fonctionne sans batterie, est capable de mesurer une certaine substance toxique et d’envoyer une alerte sur un appareil connecté, tel qu’un smartphone. Cela fonctionne cependant uniquement avec la nourriture protéinée.

Il n’est pas toujours facile d’évaluer si un aliment est encore comestible. D’abord parce que la durée de conservation dépend de l’environnement. Ensuite parce que toutes les personnes ne sont pas uniformément sensibles. Il existe bien sûr des appareils capables de mesurer la comestibilité d’un aliment. Mais jusqu’à présent, ces appareils doivent être manipulés par des experts et ne sont pas à la disposition du grand public.

Et si un appareil que nous manipulons tous les jours pouvait nous informer de la fraicheur d’un aliment ? Et si cet appareil était un smartphone ? Voilà qui pourrait nous faciliter la vie. Un groupe de chercheurs de l’université turque de Koç a justement développé un capteur qui permet de mesurer la fraicheur d’un aliment et d’afficher le résultat de son analyse sur un smartphone grâce à une application. Et le système est extrêmement pratique, même si cela ne fonctionne qu’avec la viande et le poisson.

Ce capteur envoie une alerte à un smartphone si un aliment est avarié

Comment cela fonctionne-t-il ? Commençons avec les fondamentaux. Lors de sa décomposition, la viande produit une substance appelée « amine biogène ». Celle-ci est toxique. Quand ce taux atteint un certain seuil, l’aliment n’est plus comestible. Les chercheurs ont donc créé un capteur qui va mesurer le taux d’amines biogènes dans l’aliment. Ce composant, qui mesure 2 centimètres carrés et pèse 2 grammes, fonctionne sans batterie. Il est équipé d’un capteur NFC qui, comme les cartes bleues par exemple, va utiliser l’énergie de son hôte (ici un smartphone). Grâce à celle-ci, le capteur effectue la mesure et transmettre ses résultats. Et cela en temps réel.

Pour savoir si une viande est encore bonne à consommer, il suffira donc d’ouvrir une application et approcher le téléphone (compatible NFC) du capteur. En quelques instants, le résultat s’affiche. Les chercheurs affirment que ce composant est très facile et très économique à produire. Il pourra servir aux consommateurs, bien sûr, mais aussi aux professionnels de l’agroalimentaire et aux distributeurs.

Ce n'est pas la première fois que la technologie s'intéresse à l'alimentation. En 2021, Apple déposait un brevet pour mesurer la fraicheur de certains aliments à l'aide d'un capteur infrarouge. L’impact de ce capteur pourrait être très important s’il est généralisé, que ce soit au niveau sanitaire, économique ou écologique. D’abord la consommation d’aliments pourrait être plus sûre. Ensuite il y aurait moins de gaspillage. Rappelons que le tiers de la nourriture produite dans le monde est jeté parce qu'elle est impropre à la consommation. Et les déchets produits par ce gaspillage engendrent 10 % des gaz à effet de serre.

