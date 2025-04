Votre smartphone Samsung aura-t-il droit à One UI 8.0 ? Voici la liste des appareils compatibles

One UI 8.0, basé sur Android 16, est la prochaine version de la surcouche de Samsung. Même sans liste officielle, il est possible de dresser celle des smartphones et tablettes qui y auront droit. La voici.

Alors que beaucoup de smartphones Samsung attendent encore de recevoir la mise à jour vers One UI 7.0, la surcouche du constructeur basée sur Android 15, ce dernier doit penser à l'après. En l’occurrence One UI 8.0, qui aura comme squelette Android 16. Malgré ce que l'on peut penser, il s'agira surtout d'affiner la formule existante, pas de proposer des changements majeurs.

On a déjà un petit aperçu de ce à quoi va ressembler l'interface de One UI 8.0. À ce stade, parler d'une date de sortie est prématuré. En revanche, à défaut de liste officielle, on peut se baser sur la politique de mise à jour des smartphones et tablettes Samsung pour deviner quels seront les appareils qui y auront droit.

Voici tous les smartphones et tablettes Samsung éligibles à One UI 8.0

Précisons qu'au moment publier cet article, la liste n'est pas définitive. Elle sera régulièrement mise à jour en fonction des informations communiquées par Samsung.

La liste des Galaxy S éligibles à One UI 8.0

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

La liste des Galaxy Z éligibles à One UI 8.0

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold Special Edition

La liste des Galaxy A éligibles à One UI 8.0

Galaxy A06

Galaxy A14 et A14 5G

Galaxy A15 et A15 5G

Galaxy A16 et A16 5G

Galaxy A23

Galaxy A24

Galaxy A25

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy A36

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy A56

Galaxy A73

La liste des Galaxy F éligibles à One UI 8.0

Galaxy F06

Galaxy F15

Galaxy F16

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy F55

La liste des Galaxy M éligibles à One UI 8.0

Galaxy M06

Galaxy M15

Galaxy M16

Galaxy M33

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M54

Galaxy M55

Galaxy M55s

Galaxy M56

La liste des tablettes Galaxy Tab de Samsung éligibles à One UI 8.0

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi et 5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi et 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi et 5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi et 5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi et 5G)

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi et 5G)

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Notez que les Galaxy XCover 7 et XCover 7 Pro, les smartphones résistants du constructeur sud-coréen, auront aussi droit à One UI 8.0.